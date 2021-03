Gala UFC 259 z mistrzowską walką Jana Błachowicza w Polsacie Sport

Łukasz Szewczyk

• W nocy z soboty na niedzielę (6/7 marca) Jan Błachowicz przystąpi do swojej pierwszej obrony mistrzowskiego pasa największej organizacji MMA na świecie.

• Na gali UFC 259 fani obejrzą także dwa inne pojedynki, których stawką będą pasy mistrzowskie.

• Transmisja gali oraz rozbudowane studio publicystyczne w Polsacie Sport.

Jan Błachowicz został mistrzem organizacji UFC w wadze półciężkiej we wrześniu 2020 rokupo widowiskowym nokaucie nad Dominickiem Reyesem. Po półrocznej przerwie "Cieszyński Książe" wraca do oktagonu, w którym jego rywalem będzie charyzmatyczny Israel Adesanya. Nigeryjczyk to czempion kategorii średniej, który szuka nowych wyzwań w wyższej dywizji, zdominowanej przez Polaka. Na gali UFC 259 dojdzie także do dwóch innych pojedynków mistrzowskich: Amanda Nunes vs Megan Anderson w kategorii piórkowej pań oraz Petr Yan - Aljamain Sterling w dywizji koguciej panów.Transmisja gali UFC 259 Błachowicz vs Adesanya rozpocznie się o godzinie 2:30 w nocy z soboty na niedzielę. Specjalne studio poprowadzą Justyna Kostyra i Dominik Durniat, a ich gośćmi będą czołowy przedstawiciel wagi ciężkiej organizacji UFC Marcin Tybura, były mistrz wagi średniej KSW Michał Materla oraz ekspert Tomasz Marciniak. Oprócz wnikliwych dyskusji widzowie mogą też liczyć na fachową analizę taktyczną w wykonaniu najlepszego polskiego analityka Bartłomieja Stachury z portalu Lowking.pl oraz garść najświeższych doniesień z blogosfery i social mediów w wykonaniu Patrycji Zahorskiej. W programie nie zabraknie też łączeń na żywo z przedstawicielami środowiska sportów walki w Polsce i zagranicą, w tym w Stanach Zjednoczonych, gdzie odbywa się gala. Komentatorami walk będą Andrzej Janisz i Łukasz Jurkowski.