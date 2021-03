Der Klassiker i derby Madrytu hitami weekendu w Eleven Sports

Łukasz Szewczyk

• Szlagierem pierwszego weekendu marca w ELEVEN SPORTS będzie starcie gigantów Bundesligi pomiędzy Bayernem Monachium a Borussią Dortmund.

• Ciekawie zapowiadają się również derby Madrytu, w których prowadzące w tabeli LaLiga Santander Atlético zmierzy się z broniącym mistrzostwa Hiszpanii Realem.

• Emocji nie zabraknie także w Serie A TIM, gdzie Inter Mediolan podejmie Atalantę Bergamo, a Juventus FC zagra z S.S. Lazio.

W ten weekend lider Bundesligi, Bayern Monachium, podejmie goniącą ścisłą czołówkę Borussię Dortmund w jednym z największych szlagierów europejskiego futbolu. Zwycięstwo w starciu gigantów, określanym jako Der Klassiker, nie będzie tylko kwestią prestiżu, bo obie drużyny bardzo potrzebują punktów w walce o mistrzostwo Niemiec. Bawarczycy wiedzą, że tylko wygrana zagwarantuje im utrzymanie pierwszego miejsca w tabeli. Ekipa BVB także zagra pod dużą presją, bo w przypadku porażki praktycznie straci szanse na tytuł. Wielką atrakcją meczu będzie snajperski pojedyneki Erlinga Haalanda, najpoważniejszych kandydatów do korony króla strzelców Bundesligi i zarazem czołowych napastników na świecie. Na Allianz Arena wystąpi także wiele innych piłkarskich gwiazd, m. in. Joshua Kimmich, Thomas Müller, Marco Reus i Jadon Sancho.Ekscytująco zapowiada się też wyjazdowe spotkanie drugiego w tabeli RB Lipsk z walczącym o awans do europejskich pucharów SC Freiburg. W poprzedniej kolejce piłkarze trenera Juliana Nagelsmanna do 57. minuty przegrywali z Borussią Mönchengladbach 0:2, ale ostatecznie wygrali 3:2. To odwrócenie losów rywalizacji pozwoliło im utrzymać zaledwie dwupunktową stratę do Bayernu. W meczu z Freiburgiem zespół z Lipska będzie faworytem, ale musi mieć się na baczności, bo jego trzy poprzednie wyprawy na Schwarzwald-Stadion kończyły się porażkami.Wielkie derby Madrytu to hit weekendu w LaLiga Santander, który może być kluczowym momentem zmagań o mistrzostwo Hiszpanii. Atlético zajmuje pierwsze miejsce w tabeli, a Real jest trzeci i traci do lokalnego rywala pięć punktów. Na Wanda Metropolitano kibice zobaczą w akcji takie gwiazdy jak Luis Suárez, João Félix, Karim Benzema czy Toni Kroos, ale w zasadzie na każdej pozycji wystąpią piłkarze najwyższej klasy. Piłkarze Atléti postarają się o rewanż za jesienne spotkanie tych zespołów, w którym przegrali 0:2. Była to jedna z zaledwie dwóch porażek, jakich doznali w tym sezonie. Natomiast broniący tytułu mistrzowskiego Królewscy staną przed szansą na trzeci z rzędu wygrany mecz z Los Colchoneros. Co ciekawe, zawodnicy Zinédine'a Zidane'a nie stracili gola w oficjalnych konfrontacjach z ekipą Diego Simeone od ponad dwóch lat. Czy uda im się przedłużyć tę passę?Sporych emocji można spodziewać się także podczas spotkania Athletic Club z Granadą CF, czyli klubów liczących się w grze o awans do europejskich pucharów. Gospodarze są bardzo groźni na Estadio San Mamés, ale muszą bardzo uważać, bo w dwóch ostatnich starciach z zawodnikami z Grenady nie zdobyli nawet bramki.Inter Mediolan pewnie zmierza po swój pierwszy tytuł mistrza Włoch od 11 lat, ale jego przewaga nad grupą pościgową nadal nie jest bezpieczna. W 26. kolejce Nerazzurri podejmą Atalantę Bergamo, czyli jednego z głównych konkurentów do trofeum. To dwie zdecydowanie najskuteczniejsze drużyny w Serie A TIM, więc kibice mogą spodziewać się wielu goli. Na Stadio Giuseppe Meazza w ataku gospodarzy będzie można zobaczyć niezwykle groźny duet Romelu Lukaku - Lautaro Martínez, który w tym sezonie ma na koncie już 36 bramek i 15 asyst. Z kolei liderem ofensywy gości będzie Luis Muriel, jeden z najbardziej kreatywnych napastników włoskiej ekstraklasy.Kibice wiele obiecują sobie także po meczu w Turynie, gdzie broniący mistrzostwa Włoch Juventus FC zmierzy się z silnym S.S. Lazio. Zapowiada się zacięte starcie, bo Stara Dama ściga w tabeli Inter, a ekipa z Rzymu próbuje wrócić na miejsce premiowane grą w Lidze Mistrzów UEFA. Wiele będzie zależało od bramkarza gospodarzy, który ma szansę na dziewiąte czyste konto w obecnej kampanii. To dla Polaka spore wyzwanie, bo w ataku gości wystąpi Ciro Immobile, trzykrotny król strzelców ligi włoskiej i jeden z faworytów do tego tytułu w bieżących rozgrywkach. W barwach Juve zagra także pretendujący do tego miana Cristiano Ronaldo, który pomimo skończonych 36 lat od września zanotował już 27 trafień i wciąż zachwyca swoją formą.Sporting CP jest jedynym klubem z czołowych lig europejskich, który w tym sezonie nie przegrał żadnego meczu. W weekend lizbończycy postarają się przedłużyć tę imponującą serię w starciu z CD Santa Clara. Nie będzie o to jednak łatwo, bo ekipa z Azorów w 2021 roku pozbawiła już punktów tak silne zespoły jak SL Benfica czy FC Paços de Ferreira i niespodziewanie włączyła się do walki o miejsca w czołówce. Wielką nadzieją gospodarzy będzie niezawodny Pedro Gonçalves, który w poprzednim spotkaniu z tym rywalem strzelił dwa gole, dzięki czemu Sporting wygrał 2:1. Z kolei defensywa Lwów będzie musiała uważać na gwiazdę gości, Carlosa Juniora, zdobywcę połowy z ostatnich dziesięciu bramek swojej drużyny.Plan transmisji:Piątek (5 marca):• 18:25 2. Bundesliga:(Eleven Sports 1 i 4)komentarz: Michał Wszołek, Mateusz Majak• 21:40 Liga NOS:(Eleven Sports 1)komentarz: Marcin Grzywacz, Tomasz ZielińskiSobota (6 marca):• 12:55 2. Bundesliga:(Eleven Sports 1 i 4)komentarz: Patryk Mirosławski• 14:55, Serie A TIM:(Eleven Sprts 3)komentarz: Dominik Guziak, Piotr Czachowski• 15:25 Bundesliga:(Eleven Sports 1, studio od 15:00)komentarz: Julian Kowalski, Sebastian Chabiniakstudio: Mateusz Majak, Maciej Kruk, Tomasz Urban• 15:25 Bundesliga:(Eleven Sports 2)komentarz: Michał Wszołek, Michał Świrkula• 15:25 Bundesliga:(Eleven Sports 4)komentarz: Patryk Mirosławski, Marcin Gazda• 17:55 Serie A TIM:(Eleven Sports 2)komentarz: Piotr Dumanowski, Dominik Guziak• 18:25 Bundesliga:(Eleven Sports 1, studio od 17:30)komentarz: Marcin Grzywacz, Tomasz Zielińskistudio: Mateusz Majak, Maciej Kruk, Tomasz Urban• 18:25 LaLiga Santander:r (Eleven Sports 3 i 4)komentarz: Łukasz Wiśniowski, Marcin Gazda• 18:55 Liga NOS:(Eleven Sports 3)komentarz: Marcin Pawłowski, Michał Świerżyński• 20:40 Serie A TIM:(Eleven Sports 1 i 4, studio od 20:25)komentarz: Mateusz Święcicki, Filip Kapica, studio: Mikołaj Kruk, Piotr Czachowski• 23:00- magazyn (Eleven Sports 1)prowadzenie: Mikołaj KrukNiedziela (7 marca):• 12:25 Serie A TIM:(Eleven Sports 1)komentarz: Mateusz Święcicki, Filip Kapica• 13:55 LaLiga Santander:(Eleven Sports 4)komentarz: Sebastian Chabiniak, Michał Świerżyński• 14:55 Serie A TIM:(Eleven Sports 2)komentarz: Julian Kowalski, Piotr Czachowski• 15:25 Bundesliga:(Eleven Sports 3)komentarz: Marcin Grzywacz, Tomasz Zieliński• 16:10 LaLiga Santander:(Eleven Sports 1, studio 15:00)komentarz: Marcin Pawłowski, Marcin Gazdastudio: Mateusz Majak, Maciej Kruk, Paweł Wilkowicz• 17:55 Serie A TIM:(Eleven Sports 2)komentarz: Mateusz Święcicki, Filip Kapica• 17:55 Bundesliga:(Eleven Sports 3 i 4)komentarz: Michał Wszołek, Michał Świrkula• 20:40 Serie A TIM:(Eleven Sports 1, studio 20:00)komentarz: Piotr Dumanowski, Dominik Guziakstudio: Mikołaj Kruk, Marcin Nowomiejski, Dominik Mucha• 20:55 LaLiga Santander:(Eleven Sports 2 i 4)komentarz: Sebastian Chabiniak, Łukasz Wiśniowski• 23:00(Eleven Sports 1)prowadzenie: Mikołaj KrukPoniedziałek (8 marca):• 20:25 2. Bundesliga:(Eleven Sports 4)komentarz: Julian Kowalski, Mateusz Majak• 20:40 Serie A TIM:(Eleven Sports 1)komentarz: Piotr Dumanowski, Filip Kapica• 20:55 LaLiga Santander: Real Betis - Deportivo Alavés (Eleven Sports 2)komentarz: Łukasz Wiśniowski, Marcin Gazda• 21:10 Liga NOS:(Eleven Sports 3)studio: Marcin Pawłowski, Michał Swierżyński