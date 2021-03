Derby Manchesteru hitem piłkarskiego weekendu w Canal+ Sport

Łukasz Szewczyk

• Pojedynek dwóch odwiecznych rywali - Manchesteru City i Manchesteru United będzie hitem weekendu w Canal+ Sport

• Emocji nie zabraknie również w PKO Bank Polski Ekstraklasie, gdzie za porażki w Totolotek Pucharze Polski zrehabilitować się mogą Lech Poznań i Legia Warszawa.

Pierwszy mecz pomiędzy klubami z Manchesteru odbył się już w 1881 roku. Wtedy Manchester United (jeszcze jako Newton Heath) pokonał The Citizens (ówczesna nazwa: West Gorton) 3:0. Co ciekawe, pierwsza transmisja telewizyjna na żywo z derbów miała miejsce dopiero w październiku 1986 roku. W ostatnim meczu na Old Trafford piłkarze Pepa Guardioli wygrali 2:0, a we wszystkich oficjalnych spotkaniach więcej razy ze zwycięstwem z boiska schodziły Czerwone Diabły (76 wygranych wobec 55 wygranych City). Teraz jest to mecz lidera Premier League z wiceliderem. Kto będzie rządził w Manchesterze? O tym przekonamy się już w niedzielę o 17:25 w Canal+ Sport. Spotkanie skomentują Andrzej Twarowski i Michał Gutka.Emocje spodziewane są również w PKO Bank Polski Ekstraklasie. W tym tygodniu zarówno Lech Poznań, jak i Legia Warszawa przegrały swoje spotkania w ramach Totolotek Pucharu Polski, czym mocno rozczarowały swoich kibiców. Szansę na rehabilitację otrzymają już w niedzielę. Rywalem Kolejorza będzie Pogoń Szczecin (start spotkania o 14:30, komentarz: Robert Skrzyński i Tomasz Wieszczycki), a legionistów Śląsk Wrocław (początek transmisji o 17:25, komentarz: Marcin Rosłoń i Radosław Majdan).W najbliższy weekend nie zabraknie również publicystyki. W piątek o 23:00 Canal+ Sport wyemituje rozmowę w ramach cyklu "1 na 1 Extra", w której Daria Kabała-Malarz porozmawia ze szkoleniowcem Wisły Kraków, Peterem Hyballą. W sobotę o 22:00, Michał Wodziński zaprosi na odświeżoną "Ligę+", w której na ekstraklasowe tematy porozmawia z dziennikarzami z miast klubów najwyższej klasy rozgrywkowej. W niedzielę o 10:00 w Canal+ Sport Michał Kołodziejczyk omówi najważniejsze wydarzenia piłkarskiego tygodnia wraz z zaproszonymi gośćmi w programie "Wysoki Pressing". Po meczu Śląska Wrocław z Legią Warszawa warto pozostać w Canal+ Premium. Tuż po meczu rozpocznie się "Liga+Extra", w której omówione zostaną najważniejsze tematy związane z 20. kolejką PKO Bank Polski Ekstraklasy.Plan transmisji:Piątek (5 marca):• 20.00 - 23.00(Canal+ Sport)• 20:25 Ekstraklasa:(Canal+ Sport)komentarz: Bartosz Gleń, Grzegorz Mielcarski• 20:25 Bundesliga:(Canal+ Sport 2)komentarz: Edward Durda, Grzegorz Kaczmarczyk• 20:55 LaLiga:(nSport+)komentarz: Piotr Laboga, Leszek Orłowski• 23:00(Canal+ Sport)prowadząca: Daria Kabała-MalarzSobota (6 marca):• 13:25 Premier League:(Canal+ Sport 2)komentarz: Andrzej Twarowski, Przemysław Rudzki• 13:55 LaLiga:(nSport+)komentarz: Edward Durda, Leszek Orłowski• 14:40 Ekstraklasa:(Canal+ Sport)komentarz: Rafał Dębiński, Grzegorz Mielcarski• 15:25 Bundesliga:(Canal+ Family / Canal+ Online)komentarz: Mateusz Borek, Tomasz Ćwiąkała• 15:55 Premier League:(Canal+ Sport 2)komentarz: Piotr Glamowski, Jarosław Koliński• 16:10 LaLiga:(nSport+)komentarz: Michał Kornacki, Leszek Orłowski• 17:10 Ekstraklasa:(Canal+ Sport)komentarz: Filip Surma, Wojciech Jagoda• 18:25 Premier League:(Canal+ Sport 2)komentarz: Marcin Rosłoń, Kamil Kosowski• 19:40 Ekstraklasa:(Canal+ Sport)komentarz: Robert Skrzyński, Radosław Majdan• 20:55 LaLiga:(Canal+ Sport 2)komentarz: Piotr Laboga, Tomasz Ćwiąkała• 20:55Premier League:(Canal+ Family / Canal+ Online)komentarz: Adrian Olek, Michał Gutka• 22:00(Canal+ Sport)prowadzący: Michał WodzińskiNiedziela (7 marca)• 10:00(Canal+ Sport)prowadzący: Michał Kołodziejczyk• 12:10 Ekstraklasa:(Canal+ Sport)komentarz: Rafał Dębiński, Michał Żewłakow• 12:55 Premier League:(Canal+ Family / Canal+ Online)komentarz: Piotr Glamowski, Grzegorz Kaczmarczyk• 14:30 Ekstraklasa:(Canal+ Premium)komentarz: Robert Skrzyński, Tomasz Wieszczycki• 14:55 Premier League:(Canal+ Sport)komentarz: Przemysław Rudzki, Kamil Kosowski• 17:25 Ekstraklasa:(Canal+ Premium)komentarz: Marcin Rosłoń, Radosław Majdan• 17:25 Premier League:(Canal+ Sport)komentarz: Andrzej Twarowski, Michał Gutka• 18:25 LaLiga:(nSport+)komentarz: Piotr Laboga, Wojciech Jagoda• 19:30(Canal+ Premium)prowadzący: Krzysztof Marciniak, Bartosz Gleń• 20:10 Premier League:(Canal+ Sport)komentarz: Adrian Olek, Tomasz Ćwiąkała• 21:00(Canal+ Premium)prowadzący: Bartosz Ignacik• 21:30(Canal+ Sport 3 / Canal+ Online)prowadzący: Bartosz IgnacikPoniedziałek (8 marca):• 17:40 Ekstraklasa:(Canal+ Sport)komentarz: Piotr Laboga, Michał Żewłakow• 18:55 Premier League:(Canal+ Sport 2)komentarz: Marcin Rosłoń, Tomasz Ćwiąkała• 20:00(Canal+ Sport)prowadzący: Piotr Domagała• 20:55 Premier League:(Canal+ Sport)komentarz: Marcin Rosłoń, Przemysław Rudzki• 23:00(Canal+ Sport)prowadzący: Andrzej Twarowski