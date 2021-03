TVN24 pokaże wywiad Oprah Winfrey z księciem Harrym i księżną Meghan

Łukasz Szewczyk

• Oprah Winfrey przeprowadziła intymną rozmowę z Księciem Harrym i Meghan, Księciem i Księżną Sussexu

• W Polsce wywiad pokaże TVN24

Oprah Winfrey przeprowadzi z Meghan, Księżną Sussexu, obszerny wywiad, obejmujący wszystko od pierwszych chwil życia w Rodzinie Królewskiej przez małżeństwo, macierzyństwo, działalność filantropijną aż po to, jak radzi sobie w życiu pod ogromną presją opinii publicznej. Następnie dołączy do nich Książę Harry, aby porozmawiać o swojej przeprowadzce do Stanów Zjednoczonych, a także nadziejach i marzeniach na przyszłość w związku z powiększającą się rodziną.Odcinek specjalny został wyprodukowany przez Harpo Productions. Producentami wykonawczymi są Terry Wood oraz Tara Montgomery, a współproducentem wykonawczym jest Brian Piotrowicz. Za dystrybucję międzynarodową odcinka specjalnego odpowiada ViacomCBS Global Distribution Group.Emisja dwugodzinnego odcinka specjalnego jest zaplanowana w godzinach największej oglądalności w niedzielę 7 marca w godzinach 20:00-22:00, czasu wschodniego/pacyficznego na antenie CBS Television Network w Stanach Zjednoczonych.W Polsce program