TVP Kobieta już nadaje. Co w ramówce?

Łukasz Szewczyk

- mówi Iwona Bocian-Zaciewska, Dyrektor TVP Kobieta.Do tworzenia programów w TVP Kobieta zaproszono ekspertki w swoich dziedzinach. Dzięki posiadanej przez nie wiedzy, na antenie pojawią się różnorodne programy. Już pierwszego dnia, w pełnym inspirujących porad kulinarnych programie dietetyczki Agnieszki Mielczarek, widzowie dowiedzą się, jak jeść zdrowo i smacznie. Praktycznych porad jak podróżować z małym dzieckiem, w dodatku tanio i wygodnie, dostarczy Monika Witkowska przemierzająca świat razem z córką Laurą w ramach programu "Podróże Małej i Dużej".Najmłodsza Polka, która zdobyła Koronę Ziemi Miłka Raulin, do "Ulepionych z pasji" zaprosi wyjątkowych gości, którzy tak jak ona mają odwagę realizować swoje marzenia. Natomiast Joanna Lewandowska - mistrzyni florystyki i członkini Królewskiego Towarzystwa Ogrodniczego udowodni w "Kwiatach na warsztat", że rośliny są wyjątkowo piękne, jeśli tylko odpowiednio się nimi zajmiemy.Wzruszeń dostarczy widzom program pełnej empatii Marty Manowskiej "Kobiety w drodze", w którym prowadząca rozmawiać będzie o bagażu życiowych doświadczeń m.in. z Ewą Błaszczyk czy Walentyną Kozioł. Agata Konarska w "Kobietach w biznesie" opowie, z jakimi problemami mierzą się współczesne kobiety, dla których rozwój zawodowy przy jednoczesnej trosce o życie rodzinne jest spełnieniem marzeń, a Klaudia Carlos spotka się z ekspertami i porozmawia o wszystkim, co najważniejsze dla współczesnych kobiet.TVP Kobieta zadba o formę i dobry nastrój już od samego rana. W codziennym paśmie "Trenuj z TVP Kobieta" pełne wigoru trenerki - w tym m.in. Ida Nowakowska - dostarczą pozytywnej energii na cały dzień.Dla wszystkich widzów, którzy nie zdążyli obejrzeć w Dwójce "Pytania na śniadanie", TVP Kobieta przygotowała wyjątkową niespodziankę - całe wydanie ulubionego programu śniadaniowego tuż po zakończeniu emisji w TVP2, będzie dostępne na antenie lifestylowego kanału TVP.TVP Kobieta to również dokumenty, w tym m.in. "600 gramów szczęścia", "Antyle Chopina" i "Krzysztof Krawczyk - całe moje życie", "Zdolne bestie te Kossaki" oraz pasmo TVP Kobieta "Inspiracje" przygotowywane we współpracy z TVP Kultura. Już w marcu widzowie zobaczą w nim m.in. "Niedzielę z Agnieszką Osiecką".Na stałe w ofercie kanału zagoszczą również filmy i seriale. Widzowie zobaczą m.in. hiszpański serial "Velvet" - opowieść o romansie ubogiej krawcowej z synem potentata modowego, a w codziennym wieczornym paśmie filmowym będzie mnóstwo hitów m.in. nagrodzony Oskarami "La La Land", kultowy "Dirty Dancing", czy biografie niezwykłych kobiet: "Grace Księżna Monako", "Diana", "Amy. Amy Winehouse" i "Whitney".Program TVP Kobieta jest nadawany w naziemnej telewizji cyfrowej (NTC) na multipleksie ósmym (MUX-8), zastępując tym samym program TVP Rozrywka, a także w ramach emisji testowej nowego standardu nadawania DVB-T2/HEVC, prowadzonej obecnie z nadajników zlokalizowanych w Warszawie, Krakowie, Katowicach, Poznaniu oraz Gdańsku. W drugiej połowie roku testy standardu DVB-T2/HEVC obejmą zasięgiem cały kraj.Program będzie także stopniowo wprowadzany do oferty operatorów sieci kablowych i platform satelitarnych, od samego początku nadawania kanał dostępny jest dla abonentów UPC Polska (na pozycji 423 na dekoderach Horizon i UPC TV 4K Box oraz 165 na dekoderze Mediabox) i w sieci Toya (na pozycji 97).