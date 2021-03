Powraca "7. Dzień Tygodnia w Radiu Zet". Prowadzącym Andrzej Stankiewicz

Łukasz Szewczyk

• Po blisko pięciu latach na antenę Radia Zet powraca w nowej odsłonie niedzielny program publicystyczny "7. Dzień Tygodnia w Radiu ZET".

• Jego gospodarzem będzie Andrzej Stankiewicz.

Najważniejsze tematy mijającego tygodnia, komentarze, opinie, gorące dyskusje i różne punkty widzenia. Już od 14 marca Andrzej Stankiewicz i jego goście będą podsumowywać wydarzenia społeczno-polityczne ostatnich dni. Dziennikarz będzie prowadził program w Radiu ZET, pozostając jednocześnie publicystą i zastępcą redaktora naczelnego Onetu. Programi potrwa godzinę, bez przerw reklamowych.- mówi Michał Celeda, redaktor naczelny Radia ZET.Audycja powstaje we współpracy z Onetem. Będzie ją można zobaczyć na żywo na głównej stronie portalu Onet.pl, na profilu Onetu na Facebooku, a także na Radiozet.pl oraz profilu Radia ZET na Facebooku.deklaruje Andrzej Stankiewicz. -- dodaje.Andrzej Stankiewicz jest zastępcą redaktora naczelnego Onet.pl. Przed dołączeniem do Onetu w 2016 roku przez 14 lat był związany z dziennikiem "Rzeczpospolita", pracował także w "Newsweeku" oraz we "Wprost". Trzykrotnie zdobył nagrodę Grand Press, przyznawaną za najlepsze teksty roku. Jest współautorem "Biblii dziennikarstwa" oraz trzech książek -- "Donald Tusk. Droga do władzy", "Wałęsa. Zdrajca czy bohater?" oraz "Zbigniew Ziobro. Historia prawdziwa"."7. Dzień Tygodnia" był emitowany w Radiu ZET w latach 2001-2016. Został zastąpiony programem "Śniadanie w Radiu ZET" (2016-2017), który do końca 2017 roku powstawał we współpracy z telewizją Polsat News.