Bundesliga i Liga Europy od nowego sezonu jednak w TV? "Prowadzimy rozmowy"

Łukasz Szewczyk

• Właściciel nowej platformy online Viaplay posiada już wyłączne prawa do Bundesligi, Ligi Europy oraz nowej Ligi Konferencji Europy na terenie Polski

• Czy mecze znikną z telewizyjnych ekranów?

Nordic Entertainment Group (NENT Group), wiodąca firma streamingowa działająca w regionie państw nordyckich, namiesza w tym roku na polskim rynku telewizyjnym. Medialny koncern w sierpniu 2021 planuje uruchomić w Polsce własny serwis streamingowy. Z wielkim przytupem. Między innymi w tym celu, kilka dni temu, NENT Group zapewniła sobie wyłączne prawa do spotkań Ligi Europy UEFA oraz Ligi Konferencji Europy UEFA od 2021 do 2024 roku . Wcześniej Grupa zapewniła sobie wyłączne prawa do pokazywania spotkań pierwszej oraz drugiej niemieckiej Bundesligi w Polsce, przez okres czterech lat, do sezonu 2024/25.Od samego początku przedstawiciele NENT Group podkreślają, że nowa platforma Viaplay ma stać się wiodącym dostawcą treści sportowych i rozrywkowych w Polsce. Kibice martwią się, że od nowego sezonu popularne rozgrywki piłkarskie będzie można oglądać tylko w internecie. Jest duża szansa, że rozgrywki nadal będzie można oglądać w tradycyjnej telewizji.- zdradza w wywiadzie dla SportoweFakty.pl Anders Jensen, dyrektor generalny NENT Group.Przypomnijmy, że do do końca sezonu 2020/21 mecze Bundesligi można oglądać na antenach Eleven Sports i Canal+ Sport, a mecze Ligi Europy w Polsat Sport Premium.Właściciel platformy Viaplay zdradził także, że jego koncern wciąż walczy o kolejne prawa sportowe, które poszerzą ofertę nowego gracza na polskim rynku. Oprócz piłki nożnej w ofercie ma pojawić się także golf, tenis oraz sporty motorowe. Jak na razie, Grupa nie ma planów angażowania się w polską Ekstraklasę. Dodatkowo zbudowane zostanie studio z lokalnymi komentatorami.Dodajmy, że nowa platforma Viaplay ma oferować treści w czterech kategoriach - Viaplay Originals, filmy i seriale, produkcje dla dzieci oraz wydarzenia sportowe transmitowane na żywo. Mogą być one odbierane wszędzie i o każdej porze, na niemal wszystkich urządzeniach.