Cyfrowy Polsat: Nowe oprogramowanie dekoderów EVOBOX Lite. Jakie zmiany?

Łukasz Szewczyk

• Polsat rozpoczął aktualizację oprogramowania dekoderów EVOBOX Lite do odbioru telewizji satelitarnej.

• Nowe menu, intuicyjny dostęp do serwisów online, szybsza praca urządzenia

Nowoczesne oprogramowanie Graphyne firmy ADB, z którego korzystają użytkownicy dekoderów EVOBOX HD, EVOBOX PVR i EVOBOX IP, trafi także do dekoderów EVOBOX Lite.Nowy interfejs dekoderów to między innymi: nowe menu ułatwiające wybór treści i funkcji; czytelny program TV z opisem audycji i możliwością filtrowania treści według różnych kryteriów; TimeShift (możliwość zatrzymywania i przewijania wybranych programów do 3 godzin); reStart (oglądanie wybranych programów z kanałów linearnych od początku ); CatchUP (oglądanie wybranych programów nawet do 7 dni wstecz od ich emisji),; łatwiejszy dostęp do serwisów Cyfrowy Polsat GO i HBO GO; zwiększona efektywność pracy dekodera.Aktualizacja dekoderów zostanie przeprowadzona automatycznie i będzie realizowana partiami przez kilka najbliższych tygodni. Po aktualizacji oprogramowania konieczne będzie ponowne zainstalowanie kanałów, czyli wykonanie tzw. "pierwszej instalacji". Odbywa się to w kilku krokach, a dekoder będzie prowadził użytkownika przez ten proces - wyświetlając odpowiednie komunikaty - aż do wyświetlenia kanałów. Klienci zostaną z wyprzedzeniem poinformowani o planowanych zmianach w ich dekoderach, za pośrednictwem komunikatów wyświetlanych na ekranie telewizora (podłączonego do dekodera), SMS-ów i wiadomości e-mail.