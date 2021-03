Rusza wiosenna ramówka TVP Dokument. Nowe produkcje własne

Łukasz Szewczyk

• W poniedziałek (15 marca 2021 roku) startuje wiosenna ramówka TVP Dokument

• W ofercie programowej znajdą się produkcje własne i filmy zagraniczne oraz obrazy poddane rekonstrukcji cyfrowej.

- Po pierwszych pozytywnych opiniach na temat naszego kanału i wsłuchując się w potrzeby naszych widzów, postanowiliśmy pójść za ciosem i wiosną przygotować ramówkę, która zadowoli każdego fana dokumentu w Polsce. Stawiamy na nowe, wyjątkowe produkcje własne, jak i najciekawsze filmy z rynku międzynarodowego. Nie zapominamy także o dorobku polskiej dokumentalistyki, stąd jeszcze większe poszerzenie oferty w tym segmencie. Jestem przekonany, że dzięki takiej konstrukcji anteny wiele osób uzna, że to właśnie TVP Dokument jest ich anteną! - podkreśla Tomasz Piechal, redaktor naczelny TVP DokumentWiosenną ramówkę otworzy serial dokumentalny, pierwszy format zrealizowanym na zlecenie TVP Dokument pt. "Wielkie rodziny", który pokaże życie czterech wielodzietnych rodzin. Kamera towarzyszyć im będzie zarówno w codziennych sytuacjach, jak i w trakcie przygotowań do świąt, wyjazdu na wakacje, czy kolejnego porodu. Emisja od 15 marca w poniedziałki o godz. 20:10, a powtórki od 16 marca we wtorki o godz. 21.00 w TVP1.Od 15 marca rozpocznie się też emisja premierowych odcinków popularnej serii TVP "Geniusze i marzyciele". W każdy poniedziałek, o godz. 21.05 widzowie TVP Dokument poznają życiorysy i dokonania polskich wynalazców, których praca miała wpływ na bieg historii, nauki i świata. Hofmann, Tański, Kocjan, Bryła, Banach, Hirszfeld - to tylko kilka nazwisk Polaków, którzy przyczynili się do rozwoju naszej cywilizacji, a często nie są znani wszystkim rodakom. Każdy odcinek wyreżyserowany został przez innego twórcę, a za pomysł i opiekę artystyczną całej serii odpowiada Anna Ferens.Od 19 marca, w piątkowe wieczory o godz. 21:10, w ramach pasma "Skandynawski kryminał", prezentowane będą filmy i seriale dokumentalne wyprodukowane przez Szwedów, Norwegów i Duńczyków, ukazujące kulisy niewyjaśnionych spraw kryminalnych. Na początku wyemitowana zostanie sześcioodcinkowa seria "Skandynawska gwiazda", o zagadkowym pożarze na szwedzkim promie, gdzie na początku lat dziewięćdziesiątych zginęło 159 pasażerów. "Sprawa Kevina" przypomni z kolei tajemnicę zabójstwa chłopca, za które zostali pociągnięci do odpowiedzialności... jego bracia. Nie wiadomo jednak, czy słusznie.Na miłośników polskich dokumentów, które przeszły do historii kina powstało pasmo "Klasyka polskiego dokumentu". Od 17 marca o godz. 20:10 w ramach tego pasma emitowane będą filmy największych polskich dokumentalistów m.in. Lidii Dudy, Marcina Koszałki, Grzegorza Królikowskiego, Jacka Bławuta, Bogdana Dziworskiego i wielu innych. W środowe i czwartkowe wieczory w ramach pasma "Klasyczne telenowele dokumentalne", które na antenie TVP Dokument emitowane będzie od 17 marca, zobaczymy seriale dokumentalne Telewizji Polskiej m.in. "Balladę o lekkim zabarwieniu erotycznym" "Serce z węgla" Ireny i Jerzego Morawskich oraz "Kawalerię powietrzną" Jacka Bławuta i Wojciecha Maciejewskiego.Od 3 kwietnia, w każdą sobotę o godz. 13:00 TVP Dokument zaprasza na pasmo klasycznych filmów przyrodniczych i edukacyjnych Wytwórni Filmów Oświatowych w reżyserii Wojciecha Jerzego Hasa czy Krzysztofa Zanussiego.Widzowie TVP Dokument będą mogli oglądać również archiwalne produkcje oddziałów terenowych TVP: "Rekonstrukcja cyfrowa TVP", "Weekendy z BBC", "Dokument tygodnia", "Prawdziwe historie" oraz cykl "Barbara Włodarczyk zaprasza".