Wielkanoc w Canal+: "25 lat niewinności. Sprawa Tomka Komendy", "Zieja", "Gang zwierzaków"

• Filmowa Wielkanoc w Canal+

• W ramówce m.in. "25 lat niewinności. Sprawa Tomka Komendy", "Zieja", "O czym marzą zwierzęta",

W Wielki Piątek premiera filmu(2 kwietnia). Czwórka przyjaciół znających się od dzieciństwa wraca do Nowego Orleanu, po tym gdy w tym regionie przeszedł huragan Katrina. Zdesperowani brakiem pracy trafiają ostatecznie do lokalnego gangstera, który ma dla nich specjalne zadanie. Muszą obrabować lokalne kasyno znajdujące się w samym centrum miasta. Czy mężczyźni zdecydują się na przyjęcie tego zlecenia?Na Wielką Sobotę Canal+ Premium przygotował trzy premierowe pozycje. Przed południem propozycja dla całej rodziny czyli(3 kwietnia). Alice i David to nowoczesna para, która planując ślub, wie, że będzie musiała podołać trudnemu zadaniu i połączyć dwie zupełnie inne rodziny w jedną. W tym celu, aby poinformować dzieci o nadchodzącym małżeństwie ich rodziców postanawiają wybrać się na wspólny wyjazd. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie to, że dzieci ewidentnie za sobą nie przepadają...Wieczorem premiera polskiego filmu(3 kwietnia). Tomasz Komeda (Piotr Trojan) to 23-letni, młody mężczyzna, którego życie z dnia na dzień zostaje wywrócone do góry nogami, po tym, gdy zostaje zatrzymany, wtrącony do więzienia i niesłusznie oskarżony o morderstwo nastolatki. W czasie ostatecznej rozprawy dostaje wyrok skazujący go na 25 lat więzienia. Po 18 latach zniewagi, poniżania, bicia i zastraszania w więzieniu, na jego drodze pojawiają się pewien policjant i prokuratorzy, którzy ponownie chcą przyjrzeć się tej sprawie. Czy uda im się odkryć prawdę stojącą za zagadkową sprawą tajemniczego zatrzymania?Następnie(3 kwietnia). Tonya Harding, amerykańska mistrzyni łyżwiarstwa figurowego, jedna z największych pretendentek do olimpijskich medali, znana była z niełatwego charakteru i kontrowersyjnych zachowań. Nikt jednak nie spodziewał się jak daleko zdolna jest się posunąć w walce o medale. Gdy jej główna konkurentka w amerykańskiej drużynie Nancy Kerrigan została zaatakowana przez nieznanego sprawcę, jeszcze nikt nie podejrzewał, że była to cynicznie zaplanowana napaść, która miała utorować Toni Harding drogę do olimpijskiego tryumfu.W pierwszy dzień świąt na antenie Canal+ Premium zadomowi się(4 kwietnia). Gdy w Robopolis mieście przyszłości władzę przejmują zbuntowane roboty, ludzie muszą natychmiast opuścić miasto. Grupa rozpieszczonych, przyzwyczajonych do luksusów zwierzaków domowych z elegancką kotką Bellą na czele, nie bardzo umie radzić sobie bez swoich opiekunów. Co innego bezpański pies Roger. On jest w siódmym niebie. Zna ulice jak własną kieszeń i bez nadzoru ludzi łatwo potrafi zdobyć smaczne kąski i wywieść w pole mechanicznych stróżów prawa. Wkrótce jednak nawet on zaczyna tęsknić za ludźmi, bo roboty zaczynają się coraz bardziej panoszyć i planują zburzenie całego miasta. Roger, jego przyjaciel Bob czyli robot o gołębim sercu oraz Bella i jej zadzierający nosa kompani, muszą połączyć siły w walce o swoje domy, miasto, może nawet cały świat, a przy okazji o swoich kochanych opiekunów.Wieczorem(4 kwietnia). Rok 1977. Kiedy oficer SB, Grosicki (Zbigniew Zamachowski) przesłuchuje osiemdziesięcioletniego kapelana szarych szeregów i współzałożyciela Komitetu Obrony Robotników, księdza Jana Zieję (Andrzej Seweryn), ma na celu tylko nakłonić go do współpracować, aby skompromitować opozycję. Niespodziewanie w czasie dramatycznych wspomnień księdza, wyruszamy wraz z bohaterami w wędrówkę do najbardziej traumatycznych momentów w historii Polski XX w. Od wojny bolszewickiej w 1920 roku, przez II wojnę światową aż do lat 80.Lany Poniedziałek rozpocznie animowany film dla całej rodziny(5 kwietnia). W odległym zakątku Ziemi, z dala od oczu ciekawskich ludzi, leży Sanktuarium. To miejsce, gdzie zagrożone gatunki zwierząt znajdują schronienie, a źródłem szczęścia i dobrobytu jest magiczne drzewo, które spełnia życzenia. W krainie tej mieszka mała oposica Klara, której największym marzeniem jest zobaczyć śnieg, lepić bałwany i rzucać się śnieżkami z przyjaciółmi. Kiedy nadchodzi dzień, w którym mieszkańcy Sanktuarium zbierają się pod konarami magicznego drzewa, Klara zrywa ostatni liść i wypowiada na głos swe mroźne pragnienie. Niestety w efekcie niefortunnej zachcianki cała sekretna kraina zostaje zamrożona. Teraz Klara, wraz z siostrą Paulą i mądrym jaszczurem Yarrą, musi wyruszyć na długą i pełną niebezpieczeństw wędrówkę, aby przywrócić dawny blask Sanktuarium. Czasu jest jednak niewiele, bowiem mieszkańcom krainy grozi wyginięcie, a nad światem zwierząt gromadzą się niepokojące ciemne chmury.Wieczorem(5 kwietnia). Diane Keaton w zabawnej i wzruszającej opowieści o niezwykłych cheerleaderkach. Grupka dojrzałych kobiet wiedzie spokojne i dostanie życie. Golf, spotkania w klubie czy gimnastyka to ich odrobinę nudna codzienność. Panie jednak chcą znów brać z życia to, co najlepsze i postanawiają założyć zespół cheerleaderek. Pierwszy krok do realizacji celu to casting.Listę wielkanocnych premier zamyka zrealizowana przez studio Left/Right oraz dziennikarzy "New York Timesa" film dokumentalny(5 kwietnia). Dokument skupia się na kurateli ojca Britney Spears, Jamiego Spearsa, pod którą 39-letnia wokalistka jest od prawie 13 latWielkanocnych premier nie zabraknie także na antenie Canal+ Dokument. Wśród nich : "Martin Luther King kontra FBI" (3 kwietnia), "Lennox Lewis - historia mistrza" (3 kwietnia), "Martin Scorsese przedstawia: Oratorium" (4 kwietnia) oraz "Wielki interes z trampkami" (5 kwietnia).