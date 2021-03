Ważne włoskie starcie, derby Sewilli, testy F1 - weekend w Eleven Sports

Łukasz Szewczyk

• W najbliższy weekend ELEVEN SPORTS pokaże hit ligi włoskiej, w którym AC Milan zmierzy się z SSC Napoli.

• Sporo emocji powinno być także w Hiszpanii, gdzie Sevilla FC rozegra derbowy mecz z Realem Betis, a Real Madryt stanie w szranki z Elche CF.

• Dla fanów motorsportu zaplanowano specjalne wydania magazynu #ElevenF1 poświęcone oficjalnym testom przed startem nowego sezonu wyścigów Formula 1.

Głównym wydarzeniem weekendu w lidze włoskiej będzie mecz drugiego w tabeli AC Milanu z szóstym SSC Napoli. Na słynnym San Siro emocji na pewno nie zabraknie, bo obie drużyny walczą o najwyższe cele i są ostatnio w świetnej formie. Rossoneri postarają się o powtórkę z jesieni, kiedy pokonali neapolitańczyków 3:1. Z kolei Azzurri staną przed szansą na czwarte spotkanie z rzędu bez porażki w lidze. Jedną z atrakcji tego starcia będzie pojedynek liderów drugiej linii: Franck Kessié kontra. Ta dwójka zanotowała w tym sezonie w sumie aż osiemnaście trafień i dziesięć asyst. Dodatkowo dla Zielińskiego to ważny sprawdzian przed zbliżającymi się meczami reprezentacji Polski z Węgrami, Andorą i Anglią.Polscy kibice z uwagą będą śledzili również starcie Cagliari Calcio z Juventusem FC, w którym wystąpią. W poprzedniej konfrontacji tych ekip na Sardegna Arena gospodarze sprawili sensację pokonując Starą Damę 2:0. Walukiewicz rozegrał wówczas popisową partię i udało mu się powstrzymać wielkiego Cristiano Ronaldo. Dla gości z Turynu najbliższe spotkanie będzie okazją nie tylko do rewanżu, ale przede wszystkim do podtrzymania szans na obronę tytułu mistrzowskiego. W przypadku porażki ich strata do lidera może bowiem wzrosnąć do aż trzynastu punktów.Mecze Sevilli FC z Realem Betis są określane jako Gran Derbi i należą do głównych wydarzeń każdego sezonu ligi hiszpańskiej. Najbliższe starcie tych drużyn zapowiada się szczególnie ciekawie, bo obie prezentują widowiskowy futbol i liczą się w grze o awans do europejskich pucharów. Na Estadio Ramón Sánchez Pizjuán gospodarze postarają się przedłużyć serię czterech spotkań bez porażki z lokalnym rywalem. Kluczowa będzie postawa Youssefa En-Nesyriego, który we wtorek strzelił dwa gole w konfrontacji z Borussią Dortmund w Lidze Mistrzów UEFA. Natomiast Béticos staną przed szansą na piątą ligową wygraną z rzędu. W ich szeregach warto zwrócić uwagę przede wszystkim na Borję Iglesiasa, zdobywcę aż sześciu bramek w ostatnich sześciu występach.Najbliższy weekend będzie ważny dla trzeciego w tabeli Realu Madryt, który zmierzy się z broniącym się przed spadkiem Elche CF. Ekipa Królewskich przystąpi do tej rywalizacji w roli faworyta, ale musi mieć się na baczności, bo w poprzednim meczu z tym zespołem zaledwie zremisowała 1:1. Kolejna strata punktów może oznaczać, że piłkarze Zinédine'a Zidane'a znacznie oddalą się od lidera i mocno skomplikują swoją sytuację w walce o mistrzostwo Hiszpanii.Bayern Monachium jest w doskonałej dyspozycji i pozostaje liderem Bundesligi, ale jego przewaga nad grupą pościgową wynosi tylko dwa punkty. W 25. kolejce rywalem Bawarczyków będzie Werder Brema, który ostatnio złapał wiatr w żagle i jest coraz bliżej utrzymania w niemieckiej ekstraklasie. Na Waserstadion wiele będzie zależało od zachwycającego skutecznością. Polski snajper zdobył w tym sezonie ligowym już 31 bramek i do historycznego rekordu Gerda Müllera brakuje mu tylko dziewięciu trafień. "Lewy" bardzo lubi grać przeciwko ekipie z Bremy - w dotychczasowej karierze strzelił jej aż 19 goli. Ile trafień w jego wykonaniu kibice zobaczą tym razem?Zajmujący drugie miejsce w tabeli RB Lipsk w najbliższy weekend zagra na własnym stadionie z czwartym Eintrachtem Frankfurt. Gospodarze od końcówki stycznia wygrali wszystkie mecze w krajowych rozgrywkach i bardzo potrzebują kolejnego triumfu, aby ciągle wywierać presję na Bayern. Chociaż stracili w bieżącym sezonie najmniej bramek w Bundeslidze, to w tym starciu o czyste konto może być im trudno, bo po stronie gości z Frankfurtu wystąpi André Silva, który w klasyfikacji ligowych strzelców ustępuje jedynie Robertowi Lewandowskiemu.LOSC Lille utrzymuje pozycję lidera ligi francuskiej głównie dzięki fantastyczniej postawie w meczach wyjazdowych. W ten weekend zespół trenera Christophe'a Galtiera spróbuje przedłużyć imponującą serię siedmiu zwycięstw poza własnym stadionem. Osiągnięcie tego celu może być nie lada wyzwaniem, bo jego rywalem będzie AS Monaco, które zajmuje czwarte miejsce w tabeli i w tym sezonie u siebie przegrało tylko raz. Ozdobą spotkania kandydatów do mistrzostwa Francji będzie konfrontacja Wissama Ben Yeddera i Kevina Vollanda po stronie gospodarzy z Jonathanem Davidem oraz Burakiem Yilmazem w barwach gości. Ta czwórka strzeliła w obecnych rozgrywkach ligowych w sumie aż 44 gole!SL Benfica to potęga ligi portugalskiej, ale bieżące rozgrywki są dla niej ciągłą gonitwą za prowadzącym w tabeli Sportingiem CP. W 23. kolejce Orły z Lizbony w prestiżowym meczu zmierzą się z Boavistą FC. Na Estádio da Luz gospodarze postarają się o rewanż za poprzednie spotkanie z tym rywalem, w którym przegrali aż 0:3. Obecnie ekipa trenera Jorge'a Jesusa jest w znacznie lepszej formie, a jej czołowy strzelec, Haris Seferović, na nowo włączył się do walki o koronę króla strzelców Liga NOS. O wygraną z Boavistą nie będzie jednak łatwo, bo goście są na fali wznoszącej, co niedawno potwierdzili odbierając punkty silnemu FC Porto.W nadchodzący weekend w Bahrajnie odbędą się oficjalne testy poprzedzające początek nowego sezonu wyścigów Formula 1. Do wielkiej inauguracji zostały już tylko dwa tygodnie, więc dla wszystkich zespołów to jedna z ostatnich szans na sprawdzenie możliwości bolidów. ELEVEN SPORTS pokaże na swoich antenach trzy specjalne wydania magazynu #ElevenF1 poświęcone wydarzeniom na Bahrain International Circuit. Kibice będą mogli poznać wyniki zmagań kierowców i najnowsze doniesienia z poszczególnych stajni, a także wysłuchać opinii ekspertów. Nie zabraknie również wywiadów oraz materiałów specjalnych zza kulis rywalizacji na torze.Plan weekendowych transmisji:Piątek (12 marca):• 14:55 Serie A TIM: S.S.(Eleven Sports 1 i 4)komentarz: Mateusz Święcicki, Piotr Czachowski• 18:25 2. Bundesliga:(Eleven Sports 1 i 4)komentarz: Tomasz Zieliński, Filip Kapica• 20:00- magazyn wydanie specjalne (Eleven Sports 2)• 20:25 Bundesliga:(Eleven Sports 1)komentarz: Julian Kowalski, Sebastian Chabiniak• 20:40, Serie A TIM:(Eleven Sports 3)komentarz: Piotr Dumanowski, Dominik Guziak• 20:55 LaLiga Santander:(Eleven Sports 2)komentarz: Marcin Pawłowski, Marcin Gazda• 20:55 Ligue 1 Uber Eats:(Eleven Sports 4)komentarz: Marcin Grzywacz, Kuba OstrowskiSobota (13 marca):• 12:55 2. Bundesliga:(Eleven Sports 1 i 4)komentarz: Michał Wszołek, Michał Świrkula• 14:55 Serie A TIM:(Eleven Sports 3)komentarz: Tomasz Zieliński, Mikołaj Kruk• 15:25 Bundesliga:(Eleven Sports 1, studio od 15:00)komentarz: Michał Wszołek, Sebastian Chabiniakstudio: Mateusz Majak, Maciej Kruk, Tomasz Urban• 15:25 Bundesliga:(Eleven Sports 4)komentarz: Julian Kowalski, Marcin Gazda• 16:10 LaLiga Santander:(Eleven Sports 2)komentarz: Mateusz Święcicki, Łukasz Wiśniowski• 16:55 Ligue 1 Uber Eats:(Eleven Sports 3)komentarz: Marcin Grzywacz, Kuba Ostrowski• 17:55 Serie A TIM:(Eleven Sports 1 i 4)komentarz: Dominik Guziak, Filip Kapica• 18:55 Liga NOS:(Eleven Sports 2)komentarz: Sebastian Chabiniak, Tomasz Zieliński• 20:00- magazyn wydanie specjalne (Eleven Sports 1)• 20:40 Serie A TIM:Calcio (Eleven Sports 1 i 4)komentarz: Piotr Dumanowski, Piotr Czachowski• 21:25 Liga NOS:(Eleven Sports 2)komentarz: Marcin Pawłowski, Michał Świerżyński• 23:00- magazynv (Eleven Sports 1)studio: Mateusz MajakNiedziela (14 marca):• 12:25 Serie A TIM:(Eleven Sports 2 i 4)komentarz: Mateusz Święcicki, Filip Kapica• 13:25 Bundesliga:(Eleven Sports 1, studio od 13:00)komentarz: Michał Wszołek, Michał Świrkulastudio: Mateusz Majak, Maciej Kruk, Tomasz Urban• 14:55 Serie A TIM:(Eleven Sports 2)komentarz: Piotr Dumanowski, Dominik Guziak• 14:55 Serie A TIM:(Eleven Sports 4)komentarz: Julian Kowalski, Piotr Czachowski• 15:25 Bundesliga:(Eleven Sports 1)komentarz: Marcin Grzywacz, Sebastian Chabiniak• 16:10 LaLiga Santander:(Eleven Sports 3)komentarz: Marcin Pawłowski, Łukasz Wiśniowski• 17:00 Ligue 1 Uber Eats:(Eleven Sports 2)komentarz: Michał Wszołek, Michał Świrkula• 17:55 Serie A TIM:(Eleven Sports 1, studio od 17:30)komentarz: Mateusz Święcicki, Filip Kapica• 18:25 LaLiga Santander:(Eleven Sports 3 i 4)komentarz: Łukasz Wiśniowski• 20:00- magazyn wydanie specjalne (Eleven Sports 1)• 20:40 Serie A TIM:(Eleven Sports 1 i 4, studio od 20:25)komentarz: Piotr Dumanowski, Dominik Guziakstudio: Mikołaj Kruk, Piotr Czachowski, Marcin Nowomiejski• 20:55 LaLiga Santander:(Eleven Sports 2)komentarz: Marcin Pawłowski, Marcin Gazda• 20:55 Ligue 1 Uber Eats:(Eleven Sports 3)komentarz: Marcin Grzywacz, Kuba Ostrowski• 23:00- magazyn (Eleven Sports 1)prowadzenie: Mikołaj KrukPoniedziałek (15 marca):• 21:10 Liga NOS:(Eleven Sports 1 i 4)komentarz: Łukasz Wiśniowski, Michał Świerżyński