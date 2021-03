TVP: Rafał Brzozowski reprezentantem Polski na Eurowizji 2021 (wideo)

Łukasz Szewczyk

• Prezenter TVP Rafał Brzozowski z piosenką "The Ride" będzie reprezentował Polskę w konkursie Eurowizji 2021.

Utwór "The Ride" został napisany i skomponowany przez szwedzkich kompozytorów: nominowanego do nagrody GRAMMY Joakima Övreniusa, Thomasa Karlssona, Clarę Rubensson, Johana Mauritzsona. Piosenki stworzone przez tych uznanych autorów zajmują czołowe miejsca na listach przebojów na całym świecie.Dyrektorem artystycznym wideoklipu i występu scenicznego "The Ride" jest Mikołaj Dobrowolski, choreografię stworzył Agustin Egurrola, a wideo wyreżyserował Pascal Pawliszewszki.RAFAŁ (Rafał Brzozowski) - jest piosenkarzem, prowadzącym show i jedną z osobowości telewizyjnych w Polsce. W 2020 był jednym z prowadzących 18. Konkurs Eurowizji Junior. Oprócz miłości do muzyki, jego wielką pasją jest lotnictwo i sport (Rafał zdobył brązowy medal Akademickich Mistrzostw Polski w zapasach). Rafał posiada Licencję Pilota Turystycznego, a obecnie jest w trakcie zdobywania licencji akrobacyjnej.65. Konkurs Piosenki Eurowizji odbędzie się w hali Ahoy w Rotterdamie. Koncerty odbędą się 18 maja pierwszy półfinał, 20 maja drugi półfinał oraz 22 maja koncert finałowy.Polska zaprezentuje się w drugim półfinale (czwartek, 20 maja) obok Austrii, Mołdawii, San Marino, Serbii, Islandii, Czech, Grecji, Estonii, Danii, Bułgarii, Szwajcarii, Finlandii, Litwy, Gruzji, Portugalii oraz Albanii.Organizatorem tegorocznej Eurowizji ponownie jest Holandia z uwagi na odwołanie zeszłorocznego konkursu w związku z pandemią koronawirusa. Ostatnim zwycięzcą Eurowizji jest Duncan Laurence z piosenką "Arcade", który w 2019 roku w Tel Avivie wywalczył zwycięstwo dla Niderlandów. Hasło tegorocznego konkursu Eurowizji to "Open up".