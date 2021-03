Derby północnego Londynu, Ekstraklasa, finał WTA Tour w Dubaju - weekend w Canal+ Sport

Łukasz Szewczyk

• Spotkanie Arsenal - Tottenham, czyli derby północnego Londynu będą hitem weekendu w Canal+.

• Pasjonująco zapowiada się również finał turnieju WTA Tour w Dubaju i mecz Legii Warszawa z Wartą Poznań.

Dla kibiców Arsenalu i Tottenhamu to właśnie derby północnego Londynu są najważniejszymi meczami w sezonie. W ostatnim spotkaniu górą byli piłkarze Jose Mourinho. W historii jednak, częściej z trzema punktami schodzili z boiska Kanonierzy (82 wygrane Arsenalu, 66 Tottenhamu). Jak będzie w niedzielę o 17:25? Na antenie Canal+ Sport to starcie skomentują Andrzej Twarowski i Przemysław Rudzki.Bardzo ciekawego pojedynku spodziewamy się w PKO Bank Polski Ekstraklasie. Naprzeciw staną dwie drużyny, które bardzo udanie rozpoczęły rundę wiosenną - Legia Warszawa oraz Warta Poznań. W dotychczasowych sześciu spotkaniach piłkarze Piotra Tworka i Czesława Michniewicza zdobyli po 13 punktów, przegrywając w tym roku zaledwie raz. "Zieloni" w meczu w Warszawie będą musieli radzić sobie bez swojego czołowego zawodnika - Łukasza Trałki. Początek spotkania w sobotę, 13 marca o 19:30. Mecz w Canal+ Sport skomentują Adam Marchliński i Michał Żewłakow.W weekend nie zabraknie również ciekawych wydarzeń dla kibiców tenisa. W sobotę o 16:00 na antenie Canal+ Premium finał turnieju WTA Tour 1000 w Dubaju. Odbędzie się on bez najwyżej sklasyfikowanej Polki w rankingu WTA, zwyciężczyni z Adelajdy - Igi Świątek, która w środę przegrała z Garbiną Muguruzą. To właśnie Hiszpanka jest jedną z faworytek tego turnieju, choć w drabince nadal nie brakuje uznanych tenisistek, takich jak Elise Mertens, Jil Teichmann czy Barbara Krejcikova. Finał skomentuje duet Bartosz Ignacik i Tomasz Wiktorowski.Plan transmisji:Piątek (12 marca)• 17:40 Ekstraklasa:(Canal+ Sport)komentarz: Robert Skrzyński, Michał Żewłakow• 20:25 Ekstraklasa:(Canal+ Sport)komentarz: Bartosz Gleń, Tomasz Wieszczycki• 20:55 Premier League:(Canal+ Sport 2)komentarz: Piotr Domagała, Rafał Nahorny• 20:55 Ligue 1(nSport+)komentarz: Krzysztof Marciniak, Marek Jóźwiak• 23.00(nSport+)Sobota (13 marca):• 02.00 NBA:(Canal+ Sport)• 13:25 Premier League:(Canal+ Sport 2)komentarz: Andrzej Twarowski, Rafał Nahorny• 13:55 LaLiga:(nSport+)komentarz: Michał Kornacki, Leszek Orłowski• 14:40 Ekstraklasa:(Canal+ Sport)komentarz: Adrian Olek, Radosław Majdan• 15:55 Premier League:(Canal+ Sport 2)komentarz: Adam Zakrzewski, Michał Gutka• 16:00(Canal+ Premium)komentarz: Bartosz Ignacik, Tomasz Wiktorowski• 16:55 Ligue 1:(nSport+)komentarz: Krzysztof Bandych, Marek Bojanowski• 17:10 Ekstraklasa:(Canal+ Sport)komentarz: Robert Skrzyński, Wojciech Jagoda• 18:25 Bundesliga:(Canal+ Sport 2)komentarz: Edward Durda, Grzegorz Kaczmarczyk• 18:25 LaLiga:(Canal+ Online)• 18:25 Premier League:(Canal+ Family / Canal+ Online)komentarz: Marcin Rosłoń, Tomasz Ćwiąkała• 19:30 Ekstraklasa:(Canal+ Sport)komentarz: Adam Marchliński, Michał Żewłakow• 20.40 Liga ACB:(nSport+)• 20:55 Premier League:(Canal+ Sport 2)komentarz: Przemysław Pełka, Przemysław Rudzki• 20:55 LaLiga:(Canal+ Family / Canal+ Online)komentarz: Piotr Laboga, Tomasz Ćwiąkała• 22:00(Canal+ Sport)komentarz: Rafał Dębiński• 23.00(nSport+)Niedziela (14 marca):• 10:00(Canal+ Sport)prowadząca: Daria Kabała-Malarz• 12:55 Premier League:(Canal+ Sport)komentarz: Marcin Rosłoń, Kamil Kosowski• 13:55 LaLiga:(Canal+ Sport 2)komentarz: Adam Marchliński, Tomasz Lipiński• 14:40 Eksstraklasa:(Canal+ Premium)komentarz: Piotr Domagała, Grzegorz Mielcarski• 14:55 Premier League:(Canal+ Sport)komentarz: Adrian Olek, Michał Gutka• 15:55 Futsal Ekstraklasa:(nSport+)komentarz: Cezary Olbrycht, Wojciech Jagoda• 17:00 Ligue 1:(Canal+ Family / Canal Online)komentarz: Filip Surma, Marek Bojanowski• 17:25 Ekstraklasa:(Canal+ Premium)komentarz: Bartosz Gleń, Marcin Baszczyński• 17:25 Premier League:(Canal+ Sport)komentarz: Andrzej Twarowski, Przemysław Rudzki• 17:55 Bundesliga:(Canal+ Sport2)komentarz: Mateusz Borek, Tomasz Ćwiąkała• 18.25 Liga ACB:(nSport+)• 19:30z Poznania (Canal+ Premium)prowadzący: Krzysztof Marciniak• 20:10 Premier League:(Canal+ Sport)komentarz: Przemysław Pełka, Rafał Nahorny• 20:55 Ligue1:(nSport+)komentarz: Rafał Dębiński, Marek Jóźwiak• 21:00(Canal+ Premium)prowadzący: Bartosz Ignacik• 21.00 NBA:(Canal+ Sport 2)• 21:30(Canal+ Sport 3 / Canal+ Online)prowadzący: Bartosz Ignacik• 23.00(nSport+)Poniedziałek (15 marca):• 17:40 Ekstraklasa:(Canal+ Sport)komentarz: Piotr Domagała, Michał Żewłakow• 20:00(Canal+ Sport)prowadzący: Filip Surma• 20:55 Premier League:(Canal+ Sport)komentarz: Marcin Rosłoń, Michał Gutka• 20:55 LaLiga:(Canal+ Sport 2)komentarz: Adam Marchliński, Leszek Orło• 23:00(Canal+ Sport)prowadzący: Andrzej Twarowski• 23.00(nSport+)