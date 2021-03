"Desperat", "Trzech Chrystusów", "Diablada", "Ogień" - filmowy weekend premium TV

Łukasz Szewczyk

W sobotę na anteniepremiera kryminału(13 marca). Pod słońcem San Diego trafia swój na swego. Co wyniknie ze spotkania eksprzemytnika, obecnie informatora FBI, z Johnem DeLoreanem, ekscentrycznym konstruktorem sportowych cacek na czterech kółkach? Na to pytanie odpowiada osnuta na faktach fabuła Nicka Hamma, przenosząca widzów w świat niepewnych interesów i kalifornijskiego blichtru sprzed kilku dekad.Niedzielną premierą będzie obraz. Ta historia wydarzyła się naprawdę. W 1959 roku doktor Alan Stone podejmuje praktykę w szpitalu psychiatrycznym w Ypsilanti. Pod jego skrzydła trafia trzech pacjentów. Każdy z nich uważa, że jest Chrystusem. Stone, przeciwnik leczenia schizofrenii elektrowstrząsami, stosuje eksperymentalną terapię, która zmieni podejście do leczenia zaburzeń psychicznych.Kanałw niedzielny wieczór kontynuuje emisję serialu kryminalnego(14 marca). Prywatny detektyw Cormoran Strike i jego współpracowniczka Robin Ellacott powracają, aby rozwikłać tajemnicę zbrodni z przeszłości. Kolejna odsłona serialowej ekranizacji cyklu powieści kryminalnych J.K. Rowling.Premierowy weekend na antenachrozpocznie dramat historyczny(Cinemax 2, 13 marca). Salamanka, rok 1936. Znany pisarz i zarazem czołowy hiszpański intelektualista Miguel de Unamuno (Karra Elejalde) początkowo postanawia publicznie wesprzeć rebelię wojskową. Wierzy, że przywróci ona porządek w Hiszpanii. Mężczyzna natychmiast zostaje odwołany przez lewicowy rząd ze stanowiska dziekana Uniwersytetu w Salamance. W międzyczasie generał Francisco Franco rozpoczyna udaną kampanię z południa, potajemnie planując przejęcie władzy. Konflikt staje się krwawy, a niektórzy przyjaciele i koledzy de Unamuno zostają uwięzieni, co zmusza go do zakwestionowania swojego początkowe wsparcia dla nowej władzy.W niedzielę(Cinemax, 14 marca). Melinda (Tilda Cobham-Hervey) jest samotną i niestabilną emocjonalnie pracownicą stacji benzynowej, która zmęczona jest ciągłym staniem w cieniu swojej pewnej siebie koleżanki z pracy (Suki Waterhouse). Kiedy stacja zostaje napadnięta przez zdesperowanego człowieka o imieniu Billy (Josh Hutcherson), Melinda znajduje okazję, by nawiązać z nim relację, bez względu na to, kto podczas zajścia zostanie ranny.Pełen emocji kryminał w reżyserii debiutującego w długim formacie Mike'a Gana (No Evil). Ogromnym wyróżnikiem produkcji jest ścieżka dźwiękowa.Drugą premierą jest(Cinemax 2, 14 marca). Dziewczyny z małego chilijskiego miasteczka położonego pośrodku pustyni zaczynają systematycznie znikać, a policja i władze nic sobie z tego nie robią. Rodziny zaginionych desperacko próbują szukać pomocy, ale nieustająco muszą mierzyć się z biurokracją, dyskryminacją i zapomnieniem.Poruszająca opowieść o poszukiwaniu prawdy i sprawiedliwości.