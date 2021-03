Nowy program w ramówce Tele 5

Karol Przygoda

15 marca w Tele 5 miała miejsce premiera nowego programu rozrywkowego "Świat zwariował".

Ewa Wąsikowska-Tomczyńska / Fot. Materiały prasowe

Jakie zabawne sytuacje mogą nas spotkać w pracy, w domu albo na plaży? Jakie pomysły mają niektórzy na to, by urozmaicić swoje życie i czym to się dla nich kończy?Kiedy się na to wszystko patrzy, nie sposób dojść do wniosku, że świat zwariował, ale w tym pozytywnym sensie, bo śmiech to zdrowie, więc zwłaszcza teraz powinniśmy przyjmować go w dużych dawkach.W programie nie zabraknie rankingów gwiazd - kto kończy karierę tak, by jej nie zakończyć, kto ma najbardziej kontrowersyjne sposoby wychowywania dzieci, kto najbardziej kocha pieniądze i to ze wzajemnością. To wszystko okraszone dowcipnym a czasem kąśliwym komentarzem. Będzie wesoło!Prowadzącą jest Ewa Wąsikowska-Tomczyńska - dziennikarka, vlogerka i pisarka.