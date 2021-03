Telewizor "odkleja się" od telewizji. Coraz więcej treści TV oglądamy online

Łukasz Szewczyk

• Stabilna liczba gospodarstw telewizyjnych i coraz więcej wideo online oglądanego na telewizorze.

• Najbardziej powszechne ekrany wykorzystywane do oglądania treści wideo to w kolejności: telewizor, smartfon, PC/laptop, tablet.

• Jednocześnie telewizor coraz częściej służy do oglądania treści streamingowych. Już co czwarte gospodarstwo z dostępem do sieci korzysta z płatnych treści streamingowych - to główne wyniki dorocznego badania "Establishment Survey" Nielsen Media.

Wykorzystanie telewizora w gospodarstwach domowych

Gospodarstwa telewizyjne, czyli gospodarstwa posiadające sprawny telewizor lub komputer, podłączony do określonego sygnału telewizyjnego stanowią blisko 97% wszystkich gospodarstw w Polsce. Spośród nich większość, czyli 65% płaci za dostęp do telewizji, korzystając z platform satelitarnych lub kablówek czy IPTV. Jednocześnie, telewizja linearna wchodzi do internetu. Aktualnie 7% gospodarstw deklaruje oglądanie również TV na żywo przez internet.- komentuje Joanna Kopeć, Senior Media Research Executive w Nielsen Media.- prognozuje ekspertka.Wśród gospodarstw telewizyjnych, dominuje model z jednym telewizorem (81%), ale prawie co piąte domostwo (19%) posiada dwa lub więcej odbiorniki telewizyjne. Drugim najpowszechniejszym ekranem jest smartfon, do którego ma dostęp 73% gospodarstw telewizyjnych. Trzecim z kolei jest komputer/laptop obecny w 67% gospodarstw tv. Jednocześnie blisko 40% odbiorników telewizyjnych to smart TV, czyli telewizory z opcją podłączenia do sieci, ale faktycznie podłączone do internetu telewizory ma obecnie 27% gospodarstw telewizyjnych. Liczba ta w ciągu ostatnich 6 lat potroiła się z 9% w 2015 roku. W 2020 roku wzrosło wykorzystywanie telewizora do innych celów niż oglądanie tradycyjnej telewizji. Największy wzrost nastąpił w przypadku oglądania treści VOD. 15% gospodarstw telewizyjnych deklaruje wykorzystywanie swojego telewizora do oglądania treści VOD i jest ich już blisko dwa razy więcej niż w 2019 r., kiedy było to 8% gospodarstw.Dostęp do internetu, który umożliwia między innymi korzystanie z takich serwisów posiada 77% telewizyjnych gospodarstw domowych, a spośród nich 26% płaci za dostęp do treści streamingowych, czy jednorazowo czy też w modelu subskrypcyjnym. 95% gospodarstw korzystających z płatnej telewizji i jednocześnie płacących za treści streamingowe nie zamierza zmieniać aktualnej oferty telewizyjnej."Establishment Survey" to cykliczna aktualizacja badania założycielskiego Nielsen Media służącego do pomiaru oglądalności mediów w Polsce. Aktualizacja odbyła się na podstawie dwóch fal 6 000 wywiadów bezpośrednich wspomaganych komputerowo - CAPI przeprowadzonych w okresie od lipca do września i od października do listopada 2020 r.