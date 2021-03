Trzecia gala ONE Championship: Fists of Fury na żywo w Fightklubie

Łukasz Szewczyk

• Od wschodzących gwiazd po mistrzów świata

• Trzecia gala ONE Championship Fists of Fury III w Fightklubie

W pojedynku wieczoru w oktagonie zobaczymy panującego mistrza świata w kickboxingu w wadze lekkiej, Regiana Eersela, który zmierzy się z nieobliczalnym i zdolnym do pokonania każdego rywala, Mustaphą Haidą. Pierwszy z nich, mający w sobie sporą domieszkę surinamskiej krwi, znany jest z nieustępliwości i walki na najwyższych obrotach od pierwszej do ostatniej sekundy każdego pojedynku. Eersela zaskarbił sobie przychylność fanów serią efektownych zwycięstw i zaangażowanie, które wkłada w każde starcie. W piątek czeka go jednak piekielnie trudna przeprawa, Haida to bowiem przeciwnik, który potrafi wykorzystać każdą, nawet najmniejszą lukę w obronie, a nokautującym ciosem jest w stanie zakończyć walkę w najmniej spodziewanym momencie. Włoch z pewnością zrobi wszystko, żeby wykorzystać swoja szansę i spełnić marzenie o byciu mistrzem organizacji ONE. Eersela wcale nie zamierza jednak ustępować z tronu...Starcie w formule Muay Thai w wadze atomowej pomiędzy Janet Todd, a Almą Juniku może z kolei wyłonić kolejną rywalkę dla królowej dywizji, Allycii Hellen Rodrigues. Todd w rankingu zajmuje obecnie drugie miejsce, a w swoim dorobku ma już mistrzowski pas ONE w kickboxingu. Amerykanka wciąż jednak jest głodna sukcesu i ma ochotę na kolejny tytuł, tym bardziej że od lutego 2019 roku i przegranej bitwy ze Stamp Fairtex cztery kolejne walki rozstrzygała na swoją korzyść. Kulminacją marszu na szczyt był zwycięski rewanż z Fairtex, który miał miejsce niemal dokładnie rok temu na gali ONE Championship: King of the Jungle. Pochodząca z Australii Alma Juniku w aktualnym rankingu sklasyfikowana jest na czwartej pozycji, niewielu fanów daje jednak wiarę w to, że może uporać się w Singapurze z Todd. Tym bardziej, że w ostatnich walkach nie sprostała ona ani Fairtex, ani Anne Line Hogstad.Wielkich emocji spodziewać można się również po kolejnym starciu, tym razem w formule MMA, w którym zmierzą się Alex Silva i Hiroba Minowa. Pierwszy z nich zasłużył sobie na miano jednego z najbardziej niebezpiecznych fighterów w wadze słomkowej, drugi z kolei będzie chciał udowodnić swoją przynależność do ścisłej światowej czołówki. Minowa szturmem wdarł się do ONE Championship w swoim debiucie - na gali Inside The Matrix III - efektownie pokonując Lito Adiwanga. W Singapurze będzie miał okazję pokazać szerokiej publiczności czy jego umiejętności są na tyle wysokie, aby skutecznie przeciwstawić się byłemu mistrzowi świata ONE w wadze słomkowej. Silva zwyciężając w tym starciu będzie z kolei dążył do realizacji jasno określonego celu, rewanżu z Joshuą Pacio, który w styczniu ubiegłego roku odebrał mu mistrzowski pas.Transmisja z gali ONE Championship: Fists of Fury III w piątek 19 marca od godz. 13.30 w Fightklubie