15 sezon "Warsaw Shore - Ekipa z Warszawy" w MTV Polska. Nowy skład ekipy

Łukasz Szewczyk

• Pod koniec marca 2021 roku kanał MTV Polska rozpoczyna emisję 15. sezonu reality-show "Warsaw Shore - Ekipa z Warszawy".

• Bohaterowie kultowego programu MTV Polska powracają w nowym składzie

15.sezon "Warsaw Shore" / Fot. MTV Polska

"Warsaw Shore - Ekipa z Warszawy" nieprzerwanie gromadzi przed ekranami telewizorów liczne grono fanów. W najnowszym 15. sezonie do programu dołączy aż sześć nowych osób. Nowy sezon rusza na antenie MTV Polska 28 marca, a remierowe odcinki będą pokazywane w każdą niedziele o 23:00.Najnowszy sezon "Warsaw Shore - Ekipa z Warszawy" realizowany był w Warszawie w lutym 2021 roku. Nagrania odbyły się z zachowaniem wszystkich zasad bezpieczeństwa związanych z pandemią COVID-19. Producentem wykonawczym programu jest Dragon Head.Premierze 15.sezonu Warsaw Shore towarzyszy kampania reklamowa, która startuje 22 marca. Działania opierają się o koncept kreatywny pod hasłem "Wyższa Szkoła Jazdy", który nawiązuje do imprez z czasów szkolnych oraz studenckich. W kampani wykorzystane zostaną przede wszystkim materiały emitowane głównie w mediach społecznościowych, w serwisie YouTube oraz w sieciach Xaxis i Społeczności. Spoty pojawią się też na wybranych kanałach ViacomCBS oraz na antenie EskaTV i na Player.pl.Z kolei materiały displayowe zostaną wykorzystane w sieci Xaxis, GDN, a spot audio - w serwisie Spotify. W ramach kampanii utworzono także spotlistę ulubionych utworów członków ekipy, przy których bawili się w czasach szkolnych. Działania reklamowe będą prowadzone przez cały czas trwania sezonu. Jest to pierwsza kampania Warsaw Shore i kanału MTV Polska zaplanowana i realizowana we współpracy z agencją Wavemaker. Za kreację odpowiada wewnętrzny dział kreatywny ViacomCBS.