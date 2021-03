Rusza trzecia edycja "Dance Dance Dance" w TVP2. Zmiany w jury

Łukasz Szewczyk

• Telewizyjna Dwójka rozpoczyna emisję trzeciej edycji programu "Dance Dance Dance"

Taneczne show TVP2 wiosną 2021 roku powraca na telewizyjne ekrany. Nowa edycja to przede wszystkim zmiany w jury. Od marca 2021 roku taneczne poczynania gwiazd oceniać będzie jury:którą widzowie mogą oglądać od pierwszej edycji show; w nowej roli zadebiutuje zawodniczka sportów walki, która była pierwszą Polką w UFC, najbardziej prestiżowej organizacji MMA na świecie. Po raz pierwszy na fotelu jurora zasiądzie także człowiek, dla którego taniec to życie - najbardziej rozpoznawalny choreograf, który z programem związany jest od pierwszej edycji. To właśnie Agustin jest głównym choreografem tanecznego show a jego tancerze z grupy Volt szkolą uczestników i towarzyszą im podczas występów na multimedialnej scenie show.W trzeciej odsłonie "Dance Dance Dance" taneczne umiejętności zaprezentują: prowadzący "Pytanie na śniadanie" - Małgorzata Opczowska i Robert El Gendy, znani z siódmej edycji programu "Rolnik szuka żony" Marta Paszkin i Paweł Bodzianny, wokalistka Roksana Węgiel z przyjaciółką Oliwią Górniak, aktorka Anna Matysiak i wokalista Stanisław Karpiel-Bułecka, znana z Kabaretu Czesuaf Olga Łasak, której partneruje przyjaciel Paweł Cieślak oraz influencerka Ola Nowak i kucharz Damian Kordas.W każdym odcinku duety zaprezentują wspólny układ oraz choreografię solową. Wszystko na multimedialnej scenie, która łączy świat realny z rozszerzoną rzeczywistością.Zwycięska para przekaże 100 tys. zł na wybrany cel charytatywny. Pozostali uczestnicy również wesprą finansowo wskazaną przez siebie instytucję pożytku publicznego.Program poprowadzą Małgorzata Tomaszewska i Aleksander Sikora.Premiera trzeciej edycji "Dance Dance Dance" w piątki o godz. 20.30 (od 19 marca 2021 roku) na antenie TVP2.