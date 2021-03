Startuje wiosenna ramówka Disco Polo Music. Trzy nowe programy

Łukasz Szewczyk

• Rusza wiosenna ramówka Disco Polo Music

• Stacja przygotowała dla swoich widzów w trzy nowe programy, których premiery pojawiać się będą na antenie w każdą sobotę oraz odświeża swoje trzy stałe, kultowe pozycje, które zaskoczą świeżością i energią.

Dzięki pierwszej z trzech wiosennych nowości widzowie Disco Polo Music zobaczą jak wyglądają domy gwiazd disco i co jest w ich najcenniejsze(sobota, godz. 11.00) to program dla tych którzy chcą zobaczyć jak mieszkają gwiazdy disco-polo. Marcin Kotyński otwiera drzwi do domów gwiazd disco polo i sprawdza co jest w środku. Odwiedzi między innymi Radka Liszewskiego z zespołu Weekend.Kolejna nowość to(sobota, godz. 11.30). W tym programie gwiazdy disco polo stawiają czoła wyzwaniom jakie przygotował dla nich prowadzący Wojtek Kaczmarczyk. Konkurencje z jakimi przyjdzie im się zmierzyć będą czasem zabawne, czasem łatwe, a czasem ekstremalne. Wśród gwiazd które zmierza się z wyzwaniami będzie miedzy innymi Marek Gwiazdowski z zespołu MIG.Trzecia nowa propozycja to(sobota, godz. 15.00). W tym programie gwiazdy disco polo znajdą się w ogniu pytań Kasi Morawskiej, która... wali prosto z mostu! Czasem niezręcznie a czasem bardzo osobiście. W programie nie tylko zaskakujące odpowiedzi, ale także dużo dobre muzyki. Na pytania Kasi będą odpowiadać m.in. dziewczyny z Top Girls, Kuba Urbański z formacji Playboys, czy panowie z Long&Junior.To nie koniec wiosennych zmian. Ulubiony magazyn muzyczny widzów Disco Polo Musicemitowany będzie w nowej scenografii. Nową oprawę graficzną zyska takżeNa widzów czeka także nowy sezon. Ponadto codziennie, na antenie Disco Polo Music aż różnorodne bloki muzyczne