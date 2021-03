El Clasico, finał Pucharu Ligi Angielskiej, start Ekstraligi, wyścigi F1 - hity kwietnia w Eleven Sports

Łukasz Szewczyk

• W kwietniu w ELEVEN SPORTS na pierwszy plan wysuwa się słynne El Clásico z udziałem Realu Madryt i FC Barcelony, które będzie miało istotny wpływ na losy mistrzostwa Hiszpanii.

• Transmitowany będzie także wielki finał Pucharu Ligi Angielskiej pomiędzy Tottenhamem Hotspur a Manchesterem City oraz półfinały Pucharu Anglii.

• Ponadto wyścigi F1 i początek nowego sezonu PGE Ekstraligi.

Wielką atrakcją aktualnych rozgrywek LaLiga Santander jest pościg Realu Madryt i FC Barcelony za prowadzącym w tabeli Atlético Madryt. Obaj giganci światowego futbolu są coraz bliżej ekipy trenera Diego Simeone, ale ta nie ma zamiaru odpuszczać walki o mistrzostwo Hiszpanii, dzięki czemu najbliższe tygodnie zapowiadają się bardzo ciekawie. Duży wpływ na finalne rozstrzygnięcia będzie mieć kwietniowe El Clásico, czyli starcie Królewskich z Barçą. Ten mecz trudno porównać z jakimkolwiek innym wydarzeniem sportowym, a zaszłości historyczne i różnice społeczne pomiędzy Madrytem a Katalonią sprawiają, na równi z emocjami sportowymi, że żaden kibic nie przechodzi obok niego obojętnie. Na Estadio Alfredo Di Stéfano wystąpią piłkarskie gwiazdy warte łącznie setki milionów euro, a na ławkach trenerskich zasiądą legendy obu klubów - Zinédine Zidane i Ronald Koeman. Fani Realu liczą przede wszystkim na dobrą formę strzelecką Karima Benzemy, a sympatycy Barcelony na doświadczenie legendarnego Lionela Messiego. Zanosi się na jeden z najbardziej zaciętych Klasyków od lat, bo zwycięzca przybliży się do upragnionego celu i może pozbawić odwiecznego rywala szans na tytuł.Najważniejsza transmisja:• Real Madryt - FC Barcelona, 11 kwietniaHitem kwietnia na angielskich boiskach będzie wielki finał Carabao Cup, w którym Tottenham Hotspur zmierzy się z Manchesterem City. Obie drużyny zaliczają udany sezon, a stawką ich konfrontacji będzie pierwsze cenne trofeum w tym roku na Wyspach Brytyjskich, więc emocji na pewno nie zabraknie. Na legendarnym Wembley Stadium kibice zobaczą w akcji takie gwiazdy jak Harry Kane, Son Heung-min, Raheem Sterling czy Kevin de Bruyne. Interesująco zapowiada się także pojedynek José Mourinho z Pepem Guardiolą, czołowych trenerów na świecie, którzy od lat rywalizują ze sobą na różnych piłkarskich frontach. Koguty staną przed szansą na pierwszy triumf w rozgrywkach o Puchar Ligi Angielskiej od 2008 roku, jednak The Citizens nie mają zamiaru ułatwiać im zadania, bo są aktualnie w wybornej formie i bronią trofeum wywalczonego przed rokiem. Co ciekawe, na trybunach zasiądzie aż 20 tysięcy widzów, ponieważ podczas spotkania będą testowane nowoczesne procedury związane z pandemią COVID-19.Najważniejsza transmisja• finał: Tottenham Hotspur - Manchester City, 25 kwietniaFA Cup to 150 lat tradycji, wielki prestiż i ogromna popularność wśród kibiców piłkarskich. W kwietniu ELEVEN SPORTS pokaże półfinały obecnej edycji najstarszych klubowych rozgrywek na świecie. Cztery drużyny, które w nich zagrają, zostaną wyłonione w drugiej połowie marca spośród między innymi utytułowanych angielskich klubów, takich jak Manchester City, Manchester United, Chelsea FC, Leicester City, Everton FC i Sheffield United, które sięgały po Puchar Anglii w sumie aż 35 razy! Szansy na to, by powalczyć o jedno z najcenniejszych piłkarskich trofeów, nie chce przepuścić żaden piłkarz i trener, dlatego można spodziewać się emocji od pierwszej od ostatniej minuty.Najważniejsze transmisje• półfinały, 17 - 18 kwietniaWe włoskiej ekstraklasie emocje rosną z każdym tygodniem, bo Inter Mediolan jest coraz bliżej przerwania trwającej od dziewięciu lat hegemonii Juventusu FC. Nerazzurri muszą odpierać ataki lokalnego rywala, AC Milanu, a jednocześnie uważać na drużynę z Turynu, która nadal nie powiedziała ostatniego słowa w zmaganiach o mistrzostwo. Szanse na wysokie miejsca zachowują także inne kluby, jak choćby AS Roma, Atalanta Bergamo czy SSC Napoli. W kwietniu rozgrywki wkroczą w decydującą fazę, a dla zespołów z czołówki każdy punkt będzie na wagę złota. Najciekawiej powinno być na Stadio Diego Armando Maradona, gdzie Napoli zagra z Interem. W barwach gospodarzy wystąpi znajdujący się w świetnej formie Piotr Zieliński, a w szeregach gości zagra jeden z najskuteczniejszych duetów w Europie: Romelu Lukaku i Lautaro Martínez. Ekscytująco zapowiada się również konfrontacja Atalanty z Juventusem. Ekipa z Bergamo słynie z niebywałej skuteczności, a to oznacza, że bramkarz Starej Damy, Wojciech Szczęsny, stanie przed sporym wyzwaniem. Z kolei o gole dla Juve postara się mierzący w swój pierwszy tytuł króla strzelców Serie A TIM Cristiano Ronaldo.W kwietniu widzom ELEVEN SPORTS zaprezentują się też inne drużyny, w których ważne role odgrywają Polacy, m.in. UC Sampdoria Bartosza Bereszyńskiego, Bologna FC Łukasza Skorupskiego, ACF Fiorentina Bartłomieja Drągowskiego, Benevento Calcio Kamila Glika i Cagliari Calcio Sebastiana Walukiewicza.Najważniejsze transmisje:• Atalanta Bergamo - Juventus FC (Wojciech Szczęsny), 18 kwietnia• SSC Napoli (Piotr Zieliński) - Inter Mediolan, 18 kwietniaWalka o mistrzostwo Niemiec jest w tym sezonie niezwykle zacięta. Formą zachwyca przede wszystkim Bayern Monachium, ale RB Lipsk, VfL Wolfsburg, Eintracht Frankfurt, Bayer 04 Leverkusen i Borussia Dortmund robią wszystko, by zdetronizować Bawarczyków. Przy takim stanie rywalizacji żaden z kandydatów do mistrzostwa nie może sobie pozwolić na stratę punktów, dlatego w kwietniu emocje sięgną zenitu! Kluczowa dla losów tytułu może okazać się konfrontacja Bayernu z RB Lipsk, który stał się głównym konkurentem monachijczyków. Trzy ostatnie mecze między tymi drużynami miały bardzo wyrównany przebieg i kończyły się remisami, więc można spodziewać się kolejnego ekscytującego starcia. Wiele będzie zależało od imponującego skutecznością Roberta Lewandowskiego, który jest na dobrej drodze do pobicia historycznego rekordu aż czterdziestu bramek zdobytych w jednym sezonie Bundesligi!W nadchodzącym miesiącu w kanałach ELEVEN SPORTS będzie można zobaczyć także innych Polaków, m.in. Rafała Gikiewicza i Roberta Gumnego w FC Augsburg, Łukasza Piszczka w Borussii Dortmund i Bartosza Białka w VfL Wolfsburg.Najważniejsza transmisja:• RB Lipsk - Bayern Monachium (Robert Lewandowski), 3 kwietniaCzy naszpikowane gwiazdami Paris Saint-Germain obroni mistrzostwo Francji? A może uniemożliwi mu to grupa silnych rywali: LOSC Lille, Olympique Lyonnais i AS Monaco? Zespoły czołówki Ligue 1 Uber Eats idą łeb w łeb, a cztery kwietniowe kolejki przybliżą kibiców do odpowiedzi na istotne pytania. W najważniejszym meczu PSG zmierzy się z ekipą z Lille. Na Parc des Princes dojdzie do ciekawej konfrontacji skutecznych duetów: Neymara i Kyliana Mbappé po stronie gospodarzy z Jonathanem Davidem oraz Burakiem Yilmazem w szeregach gości. Cała czwórka strzeliła w tym sezonie łącznie już ponad 50 goli, więc ich ofensywne popisy mogą mieć duży wpływ na wynik tego spotkania.W nadchodzącym miesiącu widzowie ELEVEN SPORTS będą mogli oglądać także mecze z udziałem Olympique Marsylia Arkadiusza Milika. Polski napastnik odrodził się w lidze francuskiej i dzięki jego skuteczności OM na nowo włączyło się do walki o awans do europejskich pucharów. Drużyna z południa Francji w nadchodzącym miesiącu zagra m.in. z Montpellier HSC i FC Lorient.Najważniejsza transmisja:• Paris Saint-Germain - LOSC Lille, 4 kwietniaNowy sezon wyścigów Formula 1 wzbudza wielkie zainteresowanie, bo stawka kierowców jest bardzo mocna i wyrównana. Oczy kibiców są zwrócone przede wszystkim na Lewisa Hamiltona, który ma szansę zostać najbardziej utytułowanym zawodnikiem w historii królowej motorsportu. Brytyjczyk jest siedmiokrotnym mistrzem świata i obecnie dzieli palmę pierwszeństwa z legendarnym Michaelem Schumacherem. W tym roku ponownie jest faworytem, ale ma silną konkurencję w postaci Maksa Verstappena, Charlesa Leclerca, Valtteriego Bottasa, Sergio Péreza i Daniela Ricciardo. Warto zwrócić uwagę również na Fernando Alonso, który wrócił na tory F1 po trzech latach przerwy, oraz na ambitnych przedstawicieli Alfa Romeo Racing ORLEN, Kimiego Räikkönena i Antonia Giovinazziego. W kwietniu kierowcy spotkają się na słynnym torze Enzo e Dino Ferrari w okolicach włoskiej Imoli, gdzie odbędzie się Grand Prix Emilii-Romanii. Przed rokiem triumfował tam Hamilton, a pozostałe miejsca na podium zajęli Bottas i Ricciardo.Transmisja:• FORMULA 1 PIRELLI GRAN PREMIO DEL MADE IN ITALY E DELL'EMILIA ROMAGNA 2021 (Grand Prix Emilii-Romanii), 16 - 18 kwietniaŻużel jest sportem numer 1 dla tysięcy kibiców w Polsce. Od kwietnia fani speedwaya będą mogli oglądać mecze nowego sezonu PGE Ekstraligi, uważanej za najsilniejszą ligę świata. Na jej torach wystąpi elita "czarnego sportu" z Bartoszem Zmarzlikiem, Leonem Madsenem, Nickim Pedersenem, Emilem Sajfutdinowem, Patrykiem Dudkiem i Taiem Woffindenem na czele. Tytułu mistrzowskiego bronić będzie FOGO UNIA Leszno, a wśród jej głównych rywali wymienia się BETARD SPARTĘ Wrocław i MOJE BERMUDY STAL Gorzów. W kanałach ELEVEN SPORTS będą transmitowane po dwa spotkania każdej z czterech kwietniowych kolejek. W najważniejszych starciach lesznianie podejmą beniaminka, EWINNER APATOR Toruń, a wrocławianie zmierzą się z ZOOLESZCZ DPV LOGISTIC GKM Grudziądz.