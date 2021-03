Premiera czwartego sezonu "Sprawy Frankie Drake" na Epic Drama

Łukasz Szewczyk

• Odważne kobiety detektywki powracają na antenę Epic Drama

Serial "Sprawy Frankie Drake", którego akcja rozgrywa się w latach 20., opowiada o pierwszej kobiecej agencji detektywistycznej w Toronto. Jej założycielki próbują rozwiązać sprawy, których policja nie chce nawet tknąć. W nowym sezonie bohaterki zmierzą się z intrygującymi, często trudnymi przypadkami, czym przysporzą sobie groźnych wrogów. Jednocześnie będą próbować wprowadzić równowagę do swojego zapracowanego życia. 4. sezon serialu "Sprawy Frankie Drake" będzie miał premierę we wtorek, 23 marca o 21:30 na kanale Epic Drama.Nowy sezon zaczyna się w momencie, kiedy nieustraszone detektywki i ich przyjaciółki, Mary Shaw i Flo Chakowitz, wędrują przez las, biorąc udział w towarzyskiej grze. Zabawa kończy się jednak, gdy trafiają na upiorne znalezisko. Frankie i Trudy rozwiązują zagadki zbrodni dziejących się w różnych miejscach - w dziczy, świecie wyższych sfer, podziemnym kabarecie czy fabryce słodyczy. Prowadzą śledztwa w sprawie morderstw, porwań, pobić i otruć. Mary szpera w policyjnych aktach i podsłuchuje dyskusje policjantów, podczas gdy Flo bada raporty z autopsji, prowadzi naukowe eksperymenty i wykorzystuje swoje nowo nabyte umiejętności medyczne. Choć kariery pochłaniają większość ich czasu, bohaterki pamiętają także o swoich prywatnych sprawach.Obok znanych już widzom bohaterek Frankie Drake (Lauren Lee Smith), Trudy Clarke (Chantel Riley), Mary Shaw (Rebecca Liddiard) i Flo Chakowitz (Sharron Matthews), w 4. sezonie pojawią się nowe postacie. W tych rolach zobaczymy m.in. aktorów znanych z takich seriali, jak Detektyw Murdoch i Schitt's Creek. Do obsady dołączą także nowy adorator Frankie, pochodzący z Europy kierowca rajdowy Alessandro Contento (Jonathan Souse) oraz nowy sąsiad, tajemniczy stolarz Sebastian West (Mac Fyfe). Nie zabraknie też ukochanego Mary, reportera i aktywisty Stevena Reida (Ben Sanders) oraz siostrzenicy Flo, Ellie (Jamie Bloch).Premiera we wtorek, 23 marca o 21:30 na kanale Epic Drama. Kolejne odcinki w każdy wtorek o tej samej porze.