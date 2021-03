Ćwierćfinały Pucharu Anglii hitami piłkarskiego weekendu w Eleven Sports

Łukasz Szewczyk

• W najbliższy weekend ELEVEN SPORTS pokaże aż 32 mecze piłkarskie z udziałem czołowych europejskich drużyn.

• Szczególnie ciekawie zapowiadają się ćwierćfinały Pucharu Anglii, w których wystąpią m.in. Manchester City i Manchester United.

W ten weekend odbędą się ćwierćfinały niezwykle prestiżowych rozgrywek The Emirates FA Cup. Zapowiadają się one bardzo emocjonująco, bo na placu boju pozostaje kilka czołowych angielskich klubów. Na pierwszy plan wysuwa się konfrontacja Leicester City z Manchesterem United. Obie drużyny zaliczają świetny sezon, zarówno w Pucharze Anglii, jak i Premier League. Niedawne ligowe starcie tych ekip miało bardzo zacięty przebieg i zakończyło się wynikiem 2:2. Tym razem może być jeszcze ciekawiej, bo zwycięzca musi zostać wyłoniony w jednym meczu, więc po żadnej ze stron nie będzie miejsca na kalkulacje. Na King Power Stadium kibice zobaczą w akcji takie gwiazdy jak Jamie Vardy, James Maddison, Bruno Fernandes czy Marcus Rashford.Interesująco powinno być także na Goodison Park, gdzie Everton FC zmierzy się z Manchesterem City. Dla The Citizens to bardzo ważne spotkanie, ponieważ jako jedyni zachowują szansę na potrójną koronę, czyli mistrzostwo kraju, Puchar Anglii i Puchar Ligi Angielskiej. W ich szeregach główne role mogą odegrać İlkay Gündoğan i Kevin de Bruyne, kreujący większość ofensywnych akcji swojego zespołu. Z kolei po stronie gospodarzy kluczowa będzie postawa Dominika Calverta-Lewina i Jamesa Rodrígueza, którzy mieli udział w aż 36 golach strzelonych w obecnej kampanii przez The Toffees.W pozostałych ćwierćfinałach Chelsea FC podejmie Sheffield United, a AFC Bournemouth zagra z Southampton FC.FC Barcelona pozostaje niepokonana w lidze hiszpańskiej od początku grudnia i jest w coraz lepszej formie przed decydującą częścią sezonu. Bezbłędnie przeszła kilka ostatnich sprawdzianów i umocniła się na drugim miejscu w tabeli. W 28. kolejce czeka ją następny poważny test - wyjazdowe starcie z walczącym o awans do Ligi Mistrzów Realem Sociedad. Szczególnie uważna musi być obrona Dumy Katalonii, bo w ofensywie gospodarzy wystąpi młody i niezwykle utalentowany duet Aleksander Isak - Mikel Oyarzabal, który w tym sezonie zdobył już 24 bramki i zaliczył 10 asyst. Barcelona w ataku postawi z pewnością na Leo Messiego i Antoine'a Griezmanna, którzy kilka dni temu rozegrali popisową partię w wygranym 4:1 meczu z SD Hueską.Na spore emocje zanosi się także w Valladolid, gdzie tamtejszy Real podejmie Sevillę FC. Gospodarze przegrali tylko jedno z ostatnich pięciu spotkań, ale bardzo potrzebują kolejnych punktów w walce o utrzymanie w LaLiga Santander. Poprzeczkę mają zawieszoną dosyć wysoko, bo Sevillistas po chwilowym kryzysie odzyskują formę, co udowodnili przed tygodniem pokonując Real Betis oraz wygrywając z Elche CF 2:0 w minioną środę.W ten weekend oczy fanów francuskiego futbolu będą zwrócone na Groupama Stadium, gdzie Olympique Lyonnais zmierzy się z Paris Saint-Germain. Walka o mistrzostwo kraju jest w obecnym sezonie bardzo wyrównana i ten mecz będzie miał ogromne znaczenie dla układu w czołówce tabeli Ligue 1 Uber Eats. Ekipa z Lyonu zajmuje trzecie miejsce i ma tyle samo punktów co drugie w stawce PSG, ale obie drużyny muszą gonić LOSC Lille, które ma trzy "oczka" więcej. Ozdobą spotkania dwóch najbardziej utytułowanych francuskich klubów w XXI wieku będzie pojedynek czołowych strzelców ligi francuskiej i niekwestionowanych liderów swoich zespołów - Memphisa Depaya po stronie gospodarzy z Kylianem Mbappé w szeregach gości. Paryżanie liczą też na drugiego ze swoich asów, Neymara, który niedawno wznowił treningi po kontuzji i był oszczędzany właśnie na tę konfrontację.W szlagierowym meczu 28. kolejki Serie A TIM zmierzą się pretendenci do najwyższych miejsc w tabeli - AS Roma i SSC Napoli. Obie drużyny są coraz bliżej zapewnienia sobie awansu do Ligi Mistrzów, więc punkty zdobyte w tej konfrontacji będą niezwykle cenne. W tym sezonie poważnym atutem Wilków i Azzurrich jest druga linia, dlatego na Stadio Olimpico istotne role mogą odegrać Henrich Mychitarian i Piotr Zieliński. Ten pierwszy jest doświadczonym piłkarzem posiadającym status międzynarodowej gwiazdy. Natomiast 26-latni Polak dzięki fantastycznej formie w ostatnich miesiącach stał się liderem neapolitańczyków i coraz mocniej pracuje na podobne miano. Który z nich pokaże się z lepszej strony?Ciekawie zapowiada się także konfrontacja idącego jak burza Interu Mediolan z silnym US Sassuolo Calcio. Nerazzurri wygrali osiem ligowych spotkań z rzędu i są na dobrej drodze do swojego pierwszego od 11 lat tytułu mistrza Włoch. Tym razem muszą bardzo uważać, bo w meczach u siebie nie pokonali ekipy z Sassuolo od 7 sezonów!Drużyny Bayernu Monachium i VfB Stuttgart strzeliły w tym sezonie w sumie aż 121 goli, z czego ponad połowę uzyskali Robert Lewandowski, Thomas Müller, Saša Kalajdžić i Silas Wamangituka. Forma piłkarzy z Monachium i Stuttgartu utrzymuje się na wysokim poziomie, a to oznacza, że w ten weekend w ich starciu na Allianz Arena można spodziewać się ofensywnej i skutecznej gry z obu stron. Ekipa z Bawarii jest liderem Bundesligi, ale nie może sobie pozwolić choćby na remis, bo jej przewaga nad grupą pościgową nadal nie jest bezpieczna. Z kolei nieprzewidywalny beniaminek ze Stuttgartu niespodziewanie włączył się do gry o europejskie puchary i również bardzo potrzebuje zwycięstwa. Zapowiada się ekscytujące widowisko!W innym ważnym starciu drugi w tabeli RB Lipsk zmierzy się w Bielefeld z walczącą o utrzymanie w Bundeslidze Arminią. Ekipa trenera Juliana Nagelsmanna w trzech ostatnich meczach ligowych na wyjeździe zachowała czyste konto i zdobyła komplet punktów. W tym przypadku o sukces może nie być tak łatwo, bo gospodarze przystąpią do tej konfrontacji podbudowani ubiegłotygodniową wygraną z wyżej notowanym Bayerem 04 Leverkusen. Czy zespół z Lipska sprosta roli faworyta?Plan transmisji:Piątek (19 marca):• 20:25 Bundesliga:(Eleven Sports 2)komentarz: Julian Kowalski, Sebastian Chabiniak• 20:40 Serie A TIM:(Eleven Sports 4)komentarz: Piotr Dumanowski, Filip Kapica• 20:55 Ligue 1 Uber Eats:(Eleven Sports 1)komentarz: Mateusz Święcicki, Dominik Guziak• 20:55 LaLiga Santander:(Eleven Sports 3)komentarz: Łukasz Wiśniowski, Marcin GazdaSobota (20 marca):• 12:552. Bundesliga:(Eleven Sports 1 i 4)komentarz: Patryk Mirosławski• 13:10 The Emirates FA Cup:(Eleven Sports 2)komentarz: Marcin Grzywacz, Tomasz Zieliński• 14:55 Serie A TIM:(Eleven Sports 3)komentarz: Piotr Dumanowski, Piotr Czachowski• 15:25 Bundesliga:(Eleven Sports 1, studio od 15:00)komentarz: Julian Kowalski, Sebastian Chabiniakstudio: Mateusz Majak, Maciej Kruk, Tomasz Urban• 15:25 Bundesliga:(Eleven Sports 2)komentarz: Mateusz Święcicki, Filip Kapica• 15:25 Bundesliga:(Eleven Sports 4)komentarz: Michał Wszołek, Michał Świrkula• 16:55 Ligue 1 Uber Eats:(Eleven Sports 3)komentarz: Dominik Guziak, Kuba Ostrowski• 17:55 Serie A TIM:(Eleven Sports 2)komentarz: Piotr Dumanowski, Piotr Czachowski• 18:25 The Emirates FA Cup:(Eleven Sports 1, studio od 17:30)komentarz: Marcin Grzywacz, Tomasz Zielińskistudio: Mateusz Majak, Michał Zachodny, Adam Targowski• 18:25 LaLiga Santander:(Eleven Sports 4)komentarz: Marcin Pawłowski, Marcin Gazda• 18:55 Liga NOS:(Eleven Sports 3)komentarz: Michał Wszołek, Michał Świrkula• 20:40 Serie A TIM:(Eleven Sports 1 i 4, studio od 20:25)komentarz: Mateusz Święcicki, Filip Kapica, studio: Mikołaj Kruk• 20:55 LaLiga Santander:(Eleven Sports 2)komentarz: Sebastian Chabiniak, Łukasz Wiśniowski• 21:30 Liga NOS:(Eleven Sports 3)komentarz: Marcin Pawłowski, Michał Świerżyński• 23:00(Eleven Sports 1)prowadzenie: Mikołaj KrukNiedziela (21 marca):• 12:25 Serie A TIM:(Eleven Sports 2 i 4)komentarz: Dominik Guziak, Piotr Czachowski• 13:25 Bundesliga:(Eleven Sports 1)komentarz: Patryk Mirosławski, Tomasz Urban• 14:25The Emirates FA Cup:(Eleven Sports 2)komentarz: Marcin Grzywacz, Tomasz Zieliński• 14:55 Serie A TIM:(Eleven Sports 3)komentarz: Julian Kowalski, Mikołaj Kruk• 15:25 Bundesliga:(Eleven Sports 1)komentarz: Michał Wszołek, Michał Świrkula• 16:10 LaLiga Santander:(Eleven Sports 1)komentarz: Marcin Pawłowski, Marcin Gazda• 17:55 The Emirates FA Cup:(Eleven Sports 1, studio od 17:30)komentarz: Marcin Grzywacz, Tomasz Zielińskistudio: Mateusz Majak, Michał Zachodny, Adam Targowski• 17:55 Serie A TIM:(Eleven Sports 2)komentarz: Julian Kowalski, Mikołaj Kruk• 17:55 Bundesliga:(Eleven Sports 3)komentarz: Patryk Mirosławski, Tomasz Urban• 20:40 Serie A TIM:(Eleven Sports 2)komentarz: Mateusz Święcicki, Filip Kapica• 20:55 LaLiga Santander:(Eleven Sports 1, studio od 20:00)komentarz: Sebastian Chabiniak, Łukasz Wiśniowskistudio: Mateusz Majak, Piotr Urban, Maciej Kruk• 20:55 Ligue 1 Uber Eats:(Eleven Sports 3)komentarz: Dominik Guziak, Kuba Ostrowski• 20:55 Liga NOS:(Eleven Sports 4)komentarz: Michał Wszołek, Michał Świerżyński• 23:15(Eleven Sports 1)prowadzenie: Mateusz MajakPoniedziałek (22 marca):• 20:25 2. Bundesliga:(Eleven Sports 2)komentarz: Mateusz Majak, Marcin Gazda