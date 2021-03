Pojdynek podrażnionych lwów w Ekstraklasie, derby Londynu - piłkarski weekend w Canal+ Sport

Łukasz Szewczyk

• Weekend piłkarskich w Canal+ Sport przed przerwą reprezentacyjną

• Pasjonująco zapowiadają się mecze Lecha z Jagiellonią, West Hamu z Arsenalem oraz Olympique Lyon z Paris Saint-Germain.

W ostatnich pięciu latach w PKO Bank Polski Ekstraklasie spotkanie Lecha Poznań z Jagiellonią Białystok było meczem "na szczycie". Sezon 2020/2021 jest jednak sporym rozczarowaniem dla kibiców "Dumy Podlasia" i "Kolejorza". Zamiast spotkania ekip walczących o europejskie puchary, w Poznaniu spotkają się szósta i dwunasta drużyna stawki. Poznaniacy w ostatnich czterech kolejkach wygrali trzy razy, co miało być impulsem do wyjścia z długotrwałego kryzysu. Remis z Piastem Gliwice jednak znacząco utrudnił gonitwę za czołową trójką. Jagiellonia przed sobotnim meczem zmieniła trenera - Bogdana Zająca zastąpił Rafał Grzyb. Nowy szkoleniowiec w Poznaniu musi przełamać złą passę aż sześciu spotkań bez zwycięstwa. W ostatnim starciu pomiędzy tymi drużynami górą była "Jaga", która wygrała po golach Tarasa Romańczuka i Macieja Makuszewskiego.Kiedy kibice Premier League szykują się do oglądania meczu West Hamu z Arsenalem, to większość z nich zgodnie stwierdzi, że faworytem tego starcia będą "Kanonierzy". Ten sezon pokazał, że niekoniecznie musi tak być. Pierwszy raz od wielu lat to właśnie "Młoty" podchodzą do derbów Londynu z wyższej pozycji w tabeli. Duża w tym zasługa Davida Moyesa, który umiejętnie wykorzystują swoje największe gwiazdy: Tomáša Součka i Michaila Antonio. W dobrej formie znajduje się też Łukasz Fabiański, który w przeszłości był piłkarzem Arsenalu. Jeżeli zawodnicy z Emirates Stadium marzą jeszcze o miejscu w pierwszej czwórce rozgrywek muszą być do końca sezonu tak samo bezbłędni jak w ostatniej kolejce przeciwko Tottenhamowi. Przed niedzielnym meczem bliższy "Top 4" jest jednak West Ham.. Tylko w czterech z ostatnich dwudziestu sezonów Ligue 1 Uber Eats zdarzyło się, że mistrzostwa Francji nie zdobył ktoś z dwójki: Paris Saint-Germain lub Olympique Lyon. W 2021 roku obie ekipy plasują się kolejno na drugim i trzecim miejscu w tabeli, a pozycję lidera zaskakująco zajmuje Lille. Zarówno Les Olympiens, jak i Les Parisiens nie chcieliby dopuścić do szokującego rozwiązania, jakim byłoby mistrzostwo dla piłkarzy Christophe Galtiera. Dlatego ich niedzielne starcie będzie szczególnie istotne dla losów całego sezonu ligi francuskiej. Przegrana w tym meczu może wyeliminować z walki o mistrzostwo Francji. Z kolei remis spowodować, że Lille grające w tej samej kolejce z Nimes powiększy swoją przewagę do pięciu punktów. Mecz Olympique Lyon z Paris Saint-Germain skomentują Rafał Dębiński i Marek Jóźwiak.Plan transmisji:Piątek (19 marca):• 17:40 Ekstraklasa:(Canal+ Sport)komentarz: Rafał Dębiński, Michał Żewłakow• 20:25 Ekstraklasa:(Canal+ Sport)komentarz: Bartosz Gleń, Wojciech Jagoda• 20:55 Premier League:(Canal+ Sport 2)komentarz: Adrian Olek, Rafał Nahorny• 20:55 Ligue 1:(nSport+)komentarz: Krzysztof Marciniak, Marek JóźwiakSobota (20 marca):• 12:55 Ligue 1:(Canal+ Online)• 13:55 LaLiga:(nSport+)komentarz: Szymon Ratajczak, Tomasz Lipiński• 14:40 Ekstraklasa:(Canal+ Sport)komentarz: Rafał Dębiński, Maciej Murawski• 15:25 Bundesliga:(Canal+ Premium)komentarz: Bartosz Gleń, Tomasz Ćwiąkała• 16:10 LaLiga:(Canal+ Sport 2)komentarz: Adam Marchliński, Leszek Orłowski• 16:55 Ligue 1:(nSport+)komentarz: Tomasz Smokowski, Marek Bojanowski• 17:10 Ekstraklasa:(Canal+ Sport)komentarz: Robert Skrzyński, Tomasz Wieszczycki• 18:25 Bundesliga:(Canal+ Sport 2)komentarz: Edward Durda, Grzegorz Kaczmarczyk• 19:30 Ekstraklasa:(Canal+ Sport)komentarz: Przemysław Pełka, Grzegorz Mielcarski• 20:55 Premier League:(Canal+ Family / Canal+ Online)komentarz: Piotr Glamowski, Michał Gutka• 22:00(Canal+ Sport)prowadzący: Michał WodzińskiNiedziela (21 marca):• 10:00(Canal+ Sport)prowadząca: Daria Kabała-Malarz• 12:10 Ekstraklasa:(Canal+ Sport)komentarz: Adrian Olek, Michał Żewłakow• 12:55 Ligue 1:(Canal+ Online)• 13:55 LaLiga:(Canal+ Sport 2)komentarz: Michał Kornacki, Tomasz Lipiński• 13:55 Futsal:(nSport+)komentarz: Adam Zakrzewski, Wojciech Jagoda• 14:40 Ekstraklasa:(Canal+ Premium)komentarz: Adam Marchliński, Radosław Majdan• 15:55 Premier League:(Canal+ Sport 2)komentarz: Marcin Rosłoń, Rafał Nahorny• 16:10 LaLiga:(nSport+)komentarz: Piotr Laboga, Leszek Orłowski• 17:00 Ligue 1:(Canal+ Family / Canal+ Online)komentarz: Krzysztof Bandych, Marek Bojanowski• 17:25 Ekstraklasa:(Canal+ Premium)komentarz: Robert Skrzyński, Tomasz Wieszczycki• 18:25 LaLiga:(Canal+ Sport)komentarz: Piotr Laboga, Tomasz Ćwiąkała• 19:30(Canal+ Premium)prowadzący: Krzysztof Marciniak, Bartosz Gleń• 20:25 Premier League:(Canal+ Sport 2)komentarz: Andrzej Twarowski, Przemysław Rudzki• 20:55 Ligue 1:(Canal+ Sport)komentarz: Rafał Dębiński, Marek Jóźwiak• 21:00(Canal+ Premium)prowadzący: Bartosz Ignacik