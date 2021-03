"Skorumpowany", "Agenciaki", "Tylko zwierzęta nie błądzą" - filmowy weekend premium TV

Łukasz Szewczyk

• Premiery filmowe na weekend w kanałach premium (Canal+, HBO i Cinemax)

• W repertuarze m.in.: "Skorumpowany", "Agenciaki", "każdego dnia", "Tylko zwierzęta nie błądzą"

W sobotę na anteniepremiera filmu(20 marca). Oszustwa, morderstwa, korupcja. Londyn to nie jest miasto dżentelmenów. Rządzą w nim bezwzględni drapieżnicy, nawet jeśli noszą się jak lordowie. Przekonuje się o tym Liam McDonagh. Chłopak właśnie wyszedł z więzienia. Żeby ochronić rodzinę, musi stanąć oko w oko z ludźmi władzy i szemranych interesów. Oto "Skorumpowany"; dreszczowiec, któremu pikanterii dodaje fakt, że jest oparty na faktach.W niedzielę premiera(21 marca). Francuz w Seulu, czyli o tym, jak szukając miłości, można znaleźć internetowy "fejm". Stéphane jest ustatkowanym panem w średnim wieku. Jednak poznana przez Internet Koreanka Soo wzbudza w nim pragnienie romantycznej przygody. Stéphane leci więc do Seulu, lecz po dziewczynie ani śladu. Niedoszły kochanek krąży po azjatyckiej metropolii, a jego hasztag "#jeSuisLà" (tu jestem) staje się znany w całej sieci. W komedii z social mediami w tle główną rolę gra Alain Chabat.Sobotnią premierąbędzie film animowany(20 marca). Choć kot Vladimir jest głównym szpiegiem pracującym dla służb specjalnych, czasami z trudem przychodzi mu wykonywanie rozkazów... Dlatego pewnego dnia zostaje wysłany na dyscyplinarną misję. Agent ląduje razem z ekscentrycznym żółtodziobem, szczurem Hectorem, na odległej przybrzeżnej platformie, gdzie strzeżony jest tajemniczy ładunek zwany Radiuzytem. Kiedy włamują się tam złodzieje i go kradną, Vladimir i Hector zmuszeni są współpracować. Duet wyrusza na ekscytującą tajną misję, aby odnaleźć skradziony towar, odkupić się i uratować świat przed zagładą.Ekscytująca animacja prezentująca przygody kota do zadań specjalnych i jego niedoświadczonego partnera.Z kolei premierowy weekend na antenachrozpocznie dramat kryminalny(20 marca, Cinemax). Pewnego dnia znika kobieta. Po burzy śnieżnej jej samochód zostaje znaleziony na drodze prowadzącej do małej wioski, gdzie kilka odizolowanych farm i ich mieszkańców walczy o przetrwanie. Chociaż policja nie ma żadnych śladów czy dowodów, pięć osób wie, że jest powiązanych z tym zaginięciem. Każde z nich skrywa sekret, nie podejrzewając, że cała historia zaczęła się bardzo daleko, na innym kontynencie, w miejscu, gdzie słońce daje siłę, a bieda w niczym nie przeszkadza.Drugą sobotnią premierą będzie(20 marca, Cinemax 2). Trzy macedońskie kobiety muszą zmierzyć się z kwestiami związanymi z kontrolą swojego ciała, tradycją, lojalnością, pragnieniem zajścia w ciąże oraz adopcją. Ich działania nie zmienią świata ani społeczeństwa, ale walka o zostanie matkami czyni je niezwykłymi bohaterkami.Trzy słodko-gorzkie kobiece historie - jedna średniowieczna i dwie współczesne - które eksplorują temat miłości, zaufania i macierzyństwa.W niedzielę premiera(21 marca, Cinemax). Szesnastoletnia Rhiannon (Angourie Rice) zakochuje się w tajemniczej duszy o imieniu "A", która każdego dnia zamieszkuje ciało innego człowieka. Codziennie próbując odnaleźć siebie nawzajem, stają się sobie coraz bliżsi, nie wiedząc, co przyniesie kolejny dzień. Jednak im mocniej się w sobie zakochują, tym bardziej rzeczywistość zaczyna ich przytłaczać. W końcu Rhiannon i "A" zostają postawieni przed najtrudniejszą decyzją z jaką kiedykolwiek musieli się zmierzyć.Weekend premier zakończy dramat(21 marca, Cinemax 2). Pięcioletnia Florence nie może zrozumieć, co się dzieje z jej ojcem. Wydaje się, że ani jej dotyk, ani słowa nie są w stanie do niego dotrzeć. Zaniepokojona dziewczynka zaczyna myśleć, że mężczyzna opuścił ją i jej matkę. Mama Flo, Julia, próbuje jej wszystko wyjaśnić... "Jest z nami, ale jednocześnie jest gdzieś daleko". Niekończące się pytania Flo sprawiają, że matka tworzy opowieść o miejscu pobytu mężczyzny. W końcu na ścianie pojawia zdjęcie "Nasz księżyc". Pięciolatka jest zachwycona. Zaczyna wyobrażać sobie, że jej ojciec jest na Księżycu i na tej bazie tworzy swoją własną, alternatywną rzeczywistość. Intrygująca opowieść postrzeganiu trudnej rzeczywistości przez małą dziewczynkę.