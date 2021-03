Wystartowało Radio RMF24.pl

Łukasz Szewczyk

• Nowa stacja informacyjna w Polsce

• Radio RMF24.pl na bieżąco informować będzie o wszystkich najważniejszych wydarzeniach w Polsce, Europie i na świecie.

- mówi Marek Balawajder, Dyrektor Informacji RMF FM. -- tłumaczy Marek Balawajder.Stacja RMF24.pl będzie dostępna całą dobę, natomiast od 08:00 do 18:30 w dni powszednie program na żywo poprowadzą doświadczeni dziennikarze RMF FM: Bogdan Zalewski, Tomasz Staniszewski i Tomasz Weryński, a także Marcin Jędrych, Darek Maciborek i Krzysztof Urbaniak. Na antenie pojawiać się będą relacje reporterów, reportaże, rozmowy z zaproszonymi gośćmi, analizy ekspertów dotyczące bieżących wydarzeń, komentarze, sondy uliczne, przeglądy prasy czy artykułów z portalu RMF24.pl.Oprócz tego co godzinę, przez całą dobę, emitowane będą "Fakty RMF FM", a dodatkowo, rano i po południu, co pół godziny. W programie znajdą się także wywiady znane z anteny RMF FM - "Poranna Rozmowa" Roberta Mazurka (o 08:02) i "Popołudniowa Rozmowa" Marcina Zaborskiego (o 18:02). Oba w rozszerzonej, wydłużonej formie, dostępnej dotychczas jedynie w internecie.Newsy uzupełniać będzie specjalnie dobrana muzyka - gitarowy pop i pop-rock z domieszką klasyki rocka. -- zapowiada Adam Czerwiński, Dyrektor Muzyczny RMF FM.Radia słuchać będzie można na platformie RMF24.pl oraz RMF ON - na stronie internetowej RMFon.pl i za pomocą aplikacji mobilnej.