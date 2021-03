Ekskluzywny wywiad z Billem Gatesem na Wyborcza.pl. Rozmawiają Kraśko i Wysocka-Schnepf

Łukasz Szewczyk

• Jakie znaczenie w uniknięciu katastrofy klimatycznej ma energia jądrowa i co mogą zrobić w tej kwestii politycy największych państw?

• Jakie będą skutki pandemii COVID-19 na świecie?

• O tym założyciel Microsoft rozmawiał z Dorotą Wysocką-Schnepf z "Gazety Wyborczej" i Piotrem Kraśko z TVN24.

- mówi w ekskluzywnym wywiadzie Bill Gates, zapytany o to, czy obawia się obwiniania go za katastrofę klimatyczną tak, jak obwiniano go za pandemię COVID-19.W rozmowie z Dorotą Wysocką-Schnepf z "Gazety Wyborczej" i Piotrem Kraśko z TVN24 Gates opowiada także m.in. o konieczności redukcji emisji gazów cieplarnianych do zera, znaczeniu energii jądrowej i biopaliw w tym procesie, nieuchronności globalnych zmian w przemyśle, roli polityków i państw wysoko rozwiniętych w ocaleniu świata przed katastrofą klimatyczną. W wywiadzie pojawią się również wątki związane z energetyczną i ekologiczną sytuacją Polski, m. in. wycinką lasów oraz zanieczyszczeniem powietrza. Gates odnosi się także do problemów, jakie na świecie wywołała pandemia COVID-19 i jej dalszych spodziewanych skutków.Premiera rozmowy wideo w serwisie Wyborcza.pl będzie miała miejsce w najbliższy czwartek, 25.03 o godz. 7:00. Dla prenumeratorów cyfrowego wydania "Gazety Wyborczej" udostępniona zostanie również tekstowa wersja wywiadu, a wraz z nią kod rabatowy na zakup książki i e-booka "Jak ocalić świat od katastrofy klimatycznej. Rozwiązania, które już mamy, zmiany, jakich potrzebujemy" za połowę ceny.Wywiad powstał przy okazji polskiej oraz światowej premiery książki autorstwa Billa Gatesa. W naszym kraju ukazała się ona 16 lutego br. w tłumaczeniu Michała Rogalskiego nakładem Wydawnictwa Agora. "Jak ocalić świat od katastrofy klimatycznej. Rozwiązania, które już mamy, zmiany, jakich potrzebujemy" to owoc dziesięciu lat badań nad przyczynami i skutkami zmian klimatycznych. Z pomocą ekspertów z dziedziny fizyki, chemii, biologii, inżynierii, nauk politycznych i finansów Bill Gates opracował plan działań, jakie należy podjąć, aby powstrzymać kataklizm, który zagraża przyszłości ludzkiego życia na Ziemi.Założyciel firmy Microsoft przedstawia konkretny i praktyczny plan działania, wskazuje obszary, w których technologia już dziś pomaga ograniczać emisję gazów, wyjaśnia, jak znane dziś technologie mogą być bardziej efektywne i gdzie niezbędne są nowe rozwiązania oraz kto już pracuje nad koniecznymi innowacjami. Proponuje strategie dla państw, ale i sposoby, w jakie obywatele mogą rozliczać rządy, pracodawców i siebie samych z postępów w tym projekcie kluczowym dla ratowania planety.Wywiad został zrealizowany przez partnerów medialnych: Wyborcza.pl oraz TVN24GO przy współpracy Wydawnictwa Agora.