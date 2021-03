Reprezentacja Polski i Ekstraliga Rugby do 2024 roku w TVP Sport

Łukasz Szewczyk

• TVP Sport poszerza ofertę programową.

• Do 2024 roku na antenie kanału będzie można oglądać zarówno mecze reprezentacji Polski mężczyzn i kobiet, jak i Ekstraligę Rugby.

To kolejne po PGNiG Ekstralidze kobiet i mężczyzn, piłkarskiej Ekstraklasie, Ekstralidze kobiet czy II lidze rozgrywki, które na stałe wejdą do kalendarza TVP Sport. Zgodnie z umową kanał do 2024 roku będzie pokazywał minimum jeden mecz w kolejce Ekstraligi Rugby, w której o Mistrzostwo Polski walczy 10 najlepszych zespołów. Spotkania będzie można oglądać w HBB TV TVP Sport, poprzez stronę tvpsport.pl i w aplikacji mobilnej. Co ważne, na antenie kanału będzie można również śledzić mecze reprezentacji Polski seniorów mężczyzn i kobiet zarówno w składach siedmio-, jak i piętnastoosobowych.- powiedział Marek Szkolnikowski, Dyrektor TVP Sport.- dodał Dariusz Olszewski, Prezes Polskiego Związku Rugby.