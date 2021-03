Lany Poniedziałek Dniem Disneya w Polsacie. Trzy premiery w otwartej TV

Łukasz Szewczyk

• W Wielkanocny Poniedziałek (5 kwietnia 2021) telewizja Polsat przygotowała trzecią już eeycję akcji "Dzień Disneya"

• W repertuarze trzy premiery w otwartej telewzj

W ramach Dnia Disneya, od świątecznego poranka do głównego wieczornego seansu, telewizja Polsat prezentować animowane i aktorskie przeboje kinowe. Rozpoczynamy od hitowej animacji(godz. 7:25). Film wytwórni Disney i Pixar, opowiadający o przygodach małej rybki w ogromnym oceanie, przyniósł rekordowe zyski z dystrybucji na całym świecie. W 2016 roku na ekrany kin "wpłynął" sequel(godz. 9:30) i odniósł jeszcze większy sukces kasowy.Kino Disneya to zawsze prawdziwa filmowa uczta, pod znakiem wystawnej scenografii, z plejadą gwiazd w obsadzie, i taki będzie jedyny pokaz tego dnia filmu aktorskiego -(godz. 11:35). Wraz z musicalem Disneya przenosimy się do Londynu w 1935 roku - 25 lat po wydarzeniach opowiedzianych w klasycznej "Mary Poppins". Tej arcytrudnej sztuki zmierzenia się z legendarną historią podjął się reżyser Rob Marshall. Współcześnie w postać tytułową wcieliła się zdobywczyni Złotego Globu, Emily Blunt, a partnerują jej w rolach drugoplanowych takie znakomitości ze świata kina i teatru muzycznego, jak: Colin Firth, Meryl Streep, Emily Mortimer, Angela Lansbury, Julie Walters, Ben Whishaw oraz Lin-Manuel Miranda. Film ten otrzymał aż cztery nominacje do Oscarów.Prym wśród animowanych Księżniczek Disneya wiedzie odważna i niezależna Roszpunka. Zapraszamy na pełną ciepła i humoru, nową wersję tej baśniowej opowieści w animacji(godz. 14:20). Podczas tegorocznego Dnia Disneya będzie można również zobaczyć premierowo dwa animowane hity. Pokażemy czwartą, najchętniej oglądaną w kinach, odsłonę przeboju wytwórni Disney i Pixar -(godz. 16:30). To pełne zabawnych, a zarazem wzruszających sytuacji, arcydzieło animacji komputerowej nagrodzono Oscarem. Ukoronowaniem tegorocznej edycji Dnia Disneya będzie nominowany do tej nagrody,(godz.20:00) z 2019 roku. Ta przygodowa opowieść to produkcja wytwórni Walt Disney Pictures, remake sławnego filmu animowanego o tym samym tytule z 1994 roku."Toy Story 4", "Król Lew" oraz "Mary Poppins powraca" to premiery na antenie Polsatu i zarazem to pierwsze pokazy tych kinowych hitów w telewizji otwartej w naszym kraju.