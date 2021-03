Specjalne programy na 20-lecie TVN24. Prowadzącymi Sianecki i Jędrzejowska

Łukasz Szewczyk

Dokładnie 9 sierpnia 2001 r. wystartowała pierwsza całodobowa telewizja informacyjno-publicystyczna w Polsce. Od początku swojej działalności TVN24 stał się jednym z najbardziej cieszących się zaufaniem widzów dostawców newsów na arenie krajowej i międzynarodowej. Z okazji jubileuszu redakcja przygotowała specjalny program.to jubileuszowa produkcja podsumowująca dwie dekady, które relacjonowało 'TVN24. Przez dwadzieścia tygodni prowadzący - Anna Jędrzejowska i Tomasz Sianecki - przypomną najbardziej przełomowe momenty w historii kraju, świata, a także polskiego dziennikarstwa, zaczynając od wydarzeń z 2001 r. W każdym odcinku towarzyszyć im będą goście. Wśród zaproszonych do studia znajdą się dziennikarze związani ze stacją w przeszłości i dzisiaj. Wszyscy mieli wpływ na rozwój kanału, byli świadkami jego ewolucji. Teraz - z perspektywy czasu - opowiedzą o swoich doświadczeniach i pracy, a także podzielą się wrażeniami.Jubileuszowy program to nie tylko tematy ważne. Na widzów czeka także telewizja informacyjna od kuchni, czyli kulisy pracy zespołu najpopularniejszego kanału newsowego w kraju. Nie zabraknie dawki inteligentnego humoru, o który zadbają Henryk Sawka oraz Tomasz Jachimek i Michał Kempa. Co tydzień satyryk i ilustrator zaprezentują w swojej grafice jedno wydarzenie z omawianego roku. Z kolei komicy i przedstawiciele polskiego stand-upu zrelacjonują - w jedyny i niepowtarzalny sposób - ten etap minionej epoki. W studiu pojawią się także goście specjalni, m.in. polski scenograf i laureat Oscara Allan Starski.Emisja także w Player.pl i TVN24 GO.