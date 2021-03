Gala EFM SHOW na żywo w WP Pilot

Łukasz Szewczyk

• 9 kwietnia odbędzie się EFM SHOW. O emocje widzów zadbają m.in. Akop Szostak, Radosław Słodkiewicz, Michał Pasternak, Maciej Różański.

• Galę w systemie PPV transmitować będzie WP Pilot, który jako pierwszy w internecie udostępni sprzedaż dostępu do gali.

Podczas jednego wieczoru EFM SHOW odbędzie się aż trzynaście walk. Na widzów czeka moc sportowych atrakcji, które zapewni między innymi rywalizacja Extra Fight, czyli walki w najmniejszej klatce na świecie do upadłego. Ponadto EFM SHOW uświetni element YouTubowej rywalizacji. Czterema zespołami złożonymi z dwunastu fighterów MMA opiekować się będą kapitanowie. W ich gronie znaleźli się m.in. Robert Pasut i Alan Andersz. To ich podopieczni - sportowcy, wezmą udział w challengach, które pokażą ich umiejętności fanom MMA. Finał rywalizacji odbędzie się zarówno w formule walk MMA, jak i finałowych starć pomiędzy kapitanami drużyn. Zwycięzcy otrzymają100 000 zł do podziału.WP Pilot jako pierwszy umożliwi zakup dostępu do Gali EFM SHOW. Będzie go można nabyć w dwóch opcjach: z dostępem do kanału z galą w płatności jednorazowej oraz z dostępem do kanału z Galą EFM SHOW oraz 46 kanałami z pakietu Starter PLUS w przypadku włączenia subskrypcji.Początek transmisji 9 kwietnia 2021 od godziny 18.00.Promocyjna cena pakietów wynosi 20,99 zł i obowiązuje do 31 marca 2021. Po tym czasie cena pakietu będzie wynosiła 25,99 zł brutto.WP Pilot to jedna z najpopularniejszych w