Iga Świątek i Magda Linette w turnieju Miami Open. Transmisje w Canal+

Łukasz Szewczyk

• Miami Open to jeden z najsilniej obsadzonych turniejów w ramach WTA Tour w tym roku. Z pierwszej piętnastki rankingu WTA na kortach w Stanach Zjednoczonych zabraknie tylko jednej tenisistki - Sereny Williams.

• W turnieju wezmą udział dwie najwyżej sklasyfikowane Polki - Iga Świątek i Magda Linette

Turniej w Miami kończy pierwszą część sezonu, która rozgrywana była na twardych kortach. Od 5 kwietnia najlepsze tenisistki świata rywalizować będą już na kortach ziemnych. W drugim w tym roku turnieju rangi WTA 1000 faworytkami są Naomi Osaka i Garbiñe Muguruza, ale ostatniego słowa nie powiedziały również: Ashleigh Barty - zwyciężczyni ostatniego turnieju w Miami oraz Simona Halep. To właśnie z Rumunką w 1/8 finału może spotkać się Iga Świątek, co byłoby szansą na rewanż za przegraną w czwartej rundzie Australian Open.Zanim jednak do tego dojdzie, po wolnym losie w pierwszej rundzie Świątek musi pokonać zwyciężczynię meczu Barbora Krejčíková - Anna Blinkova. Szczególnie ta pierwsza znajduje się w bardzo dobrej formie, przystępując do gier w Miami jako finalistka turnieju WTA w Dubaju, gdzie w dwóch setach uległa Hiszpance Muguruzie. W Miami wystąpi również druga najwyżej sklasyfikowana Polka - Magda Linette. W pierwszej rundzie poznanianka zmierzy się z Amerykanką Robin Montgomery. Jeżeli Linette pokona 16-latkę, to w drugiej rundzie jej przeciwniczką będzie Johanna Konta, osiemnasta tenisistka w rankingu WTA.W ramach umowy z WTA, CANAL+ pokazuje na żywo ponad 50 turniejów i 800 meczów rocznie. Miami Open oraz resztę tenisowych turniejów z kategorii WTA 1000, WTA 500 i WTA 250 obejrzeć będzie można w CANAL+, zarówno na platformie satelitarnej oraz w sieciach kablowych, ale również w serwisie CANAL+ online, na urządzeniach mobilnych oraz telewizorach z Android TV i Apple TV. To właśnie w tej usłudze znaleźć można również wiele dodatkowych materiałów extra - takich jak wywiady z zawodniczkami, czy skróty spotkań.O oprawę tenisowych widowisk odpowiada redakcja tenisowa pod przewodnictwem Bartosza Ignacika w składzie: Tomasz Wiktorowski, Klaudia Jans-Ignacik, Joanna Sakowicz-Kostecka, Marek Furjan, Michał Lewandowski, Agnieszka Radwańska oraz Dawid Celt.