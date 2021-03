"Jakubiak rozgryza Polskę" w nowym programie na antenie Kuchnia+

Łukasz Szewczyk

• Tomasz Jakubiak zaprezentuje widzom kanału Kuchnia+ nowy format kulinarny "Jakubiak rozgryza Polskę"

• W tej dziesięcioodcinkowej opowieści o narodowych daniach Polaków, każdy odcinek zakończy się trzema "morałami", czyli wariacjami na temat klasycznych potraw.

- komentuje prowadzący, Tomasz Jakubiak, który w nowym formacie przedstawi widzom swoje autorskie pomysły na wariacje dotyczące klasycznych dań kuchni polskiej.- mówi prowadzący program. Ale jaka jest ich historia? Tego się dowiemy się podróżując z Tomkiem do różnych zakątków Polski, gdzie w towarzystwie lokalnych ekspertów rozbierzemy narodowe receptury na części pierwsze.Po przybliżeniu historii danej potrawy, prowadzący "zdekonstruuje" danie, przedstawiając nowy niestandardowy sposób jego podania. -- podpowiada kucharz.Prowadzący, jak nikt do tej pory, analizuje historię naszych narodowych potraw, zwracając uwagę, że nie zawsze pochodzą one z naszego kraju. -- dodaje Tomasz Jakubiak.Program dostępny będzie także w serwisie Canal+ online.