Cyfrowy Polsat: Mniej abonentów usług płatnej TV, wzrost abonentów telefonii komórkowej

Łukasz Szewczyk

• Grupa Cyfrowy Polsat w 2020 roku notuje spadek liczby telewizyjnych usług abonamentowych

• Rośnie liczba abonentów usług telefonii komórkowej oraz internetu mobilnego

Na koniec grudnia 2020 roku Cyfrowy Polsat posiadałw systemie abonamentowym (spadek o 28 tys. rok do roku), w tym 1,209 mln usług multiroom (wzrost o 16 tys. rok do roku). Dodatkowo z płatnej telewizji w systemie przedpłatowym (pre-paid) operator posiada 114 tys. aktywnych usług (spadek o 47 tys. rok do roku).Z kolei liczba usług konfrontatywnychplasuje się na poziomie 8,535 mln (wzrost o 640 tys. rok do roku), a usług pre-paid 2,446 mln (wzrost o 30 tys.). Natomiast liczba usług konfrontatywnychwynosi 1,827 mln (wzrost o 31 tys.) oraz 58 tys. (spadek o 22 tys.) w systemie pre-paid.(wzrost o 72 tys. rok do roku). Liczba RGU posiadanych przez klientów SmartDOM wzrosła do 6,36 mln.Łączna liczba usług (kontraktowych i przedpłaconych) wyniosła 17,840 mln, co oznacza wzrost o 604 tys. rok do roku.- mówi Mirosław Błaszczyk, Prezes Zarządu Cyfrowego Polsatu i Polkomtela.W 2020 roku zostały zrealizowane inwestycje, które zapewnią dalszy, konsekwentny rozwój działalności Grupy. Jednym z najważniejszych wydarzeń było uruchomienie pierwszej w Polsce sieci 5G oraz nawiązanie strategicznej współpracy z Cellnex Telecom, która umożliwi szybszy rozwój sieci 5G. Dzięki szybkiemu rozwojowi sieci z 5G Plusa można już korzystać we wszystkich 16 województwach. Już wkrótce najnowocześniejsze 5G 2600 MHz TDD od Plusa obejmie zasięgiem łącznie ponad 11 milionów mieszkańców Polski.Nowe możliwości przed Grupą Polsat otworzył zakup Grupy Interia.pl, czołowego gracza na polskim rynku Internetu. Po nabyciu Interii Grupa Polsat stała się jednym z wiodących podmiotów na polskim rynku reklamy internetowej i e-commerce. Szybka integracja portalu w ramach struktur Grupy Polsat pozwala korzystać z potencjału licznych synergii.W 2020 roku Grupa rozpoczęła także działalność na rynku fotowoltaiki, wprowadzając ofertę instalacji fotowoltaicznych pod nową marką ESOLEO.Rok 2020 to udany okres dla Grupy Polsat także pod względem wyników finansowych. Przychody Grupy wzrosły o 2,5% do blisko 12 mld zł, skorygowana EBITDA była stabilna i wyniosła 4,2 mld zł, a zysk netto wzrósł do poziomu 1,15 mld zł. Grupa zdecydowała o wypłacie rekordowo wysokiej dywidendy za 2019 r. w łącznej kwocie 640 mln zł, czyli 1 zł na akcję. Wolne przepływy pieniężne utrzymują się na wysokim poziomie 1,27 mld zł pomimo istotnego przyspieszenia realizowanych inwestycji, a wskaźnik całkowitego zadłużenia spadł do 2,80x (dług netto/EBITDA LTM).- mówi Katarzyna Ostap-Tomann, Członek Zarządu ds. Finansowych Cyfrowego Polsatu i Polkomtela. -- dodaje.