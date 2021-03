Nowy sezon F1. Wszystkie wyścigi, kwalifikacje, sesje i relacje z torów w Eleven Sports

Łukasz Szewczyk

• Startuje nowy sezon Formuły 1.

• W elitarnej rywalizacji wezmą udział wielkie gwiazdy motorsportu, takie jak Lewis Hamilton, Valtteri Bottas, Max Verstappen, Charles Leclerc czy Fernando Alonso.

• ELEVEN SPORTS pokaże na swoich antenach wszystkie wyścigi, kwalifikacje i sesje treningowe.

W sezonie 2021 zaplanowano w sumie aż 23 rundy F1, z których każda złożona jest z trzech dni rywalizacji. Transmisjom w kanałach ELEVEN SPORTS będzie towarzyszyło specjalne studio, w którym zostaną zaprezentowane wywiady z kierowcami i innymi przedstawicielami zespołów, analizy oraz relacje dziennikarzy obecnych na miejscu wydarzeń. Ponadto w poniedziałki kibice będą mogli obejrzeć magazyn #ElevenF1 w całości poświęcony "królowej motorsportu". Dodatkowe wydania programu będą emitowane w czwartki poprzedzające każdy weekend z Grand Prix. Zmagania na torze przybliżą widzom Mikołaj Sokół, Michał Gąsiorowski, Filip Kapica, Maciej Jermakow, Patryk Mirosławski, Aldona Marciniak, Robert Smoczyński i Andrzej Borowczyk.W tym sezonie oczy kibiców będą zwrócone przede wszystkim na Lewisa Hamiltona, który może zostać najbardziej utytułowanym zawodnikiem w historii wyścigów Formula 1®. Brytyjczyk jest siedmiokrotnym mistrzem świata i obecnie dzieli palmę pierwszeństwa z legendarnym Michaelem Schumacherem. W bieżącym roku ponownie jest faworytem, ale ma silną konkurencję w postaci m.in. Maksa Verstappena, Valtteriego Bottasa, Sergio Péreza, Charlesa Leclerca i Daniela Ricciardo. Warto zwrócić uwagę również na doświadczoną trójkę: Sebastian Vettel, Kimi Räikkönen, Fernando Alonso. Ten ostatni wraca na tory F1® po dwóch latach przerwy. Nie zabraknie także emocji z udziałem Roberta Kubicy, który pozostaje kierowcą testowym zespołu Alfa Romeo Racing ORLEN i wystąpi w kilku sesjach treningowych.Co ciekawe, podczas trzech weekendów kwalifikacje mają odbyć się w całkowicie nowej formie tzw. sprintów, czyli krótkich wyścigów. Kolejność na mecie będzie stanowiła podstawę do uszeregowania kierowców na starcie do decydującej rywalizacji w niedzielę. Pierwsza trójka otrzyma też dodatkowe punkty w klasyfikacji generalnej.- mówi Mikołaj Sokół, ekspert i komentator ELEVEN SPORTS.Sezon 2021 rozpocznie się już w najbliższy weekend (26 - 28 marca) na pustyni Sakhir podczas Grand PrixBahrajnu. W kolejnych miesiącach szczególnie ciekawie zapowiadają się prestiżowe wyścigi o Grand Prix Monako (23 maja), Grand Prix Wielkiej Brytanii (18 lipca) i Grand Prix Włoch (12 września). W tym sezonie po raz pierwszy rywalizacja toczyć się będzie także w Dżeddzie podczas Grand Prix Arabii Saudyjskiej (5 grudnia). Z kolei Grand Prix Holandii (3 maja) wróciło do kalendarza F1 po 36 latach.• 28 - 28 marca: FORMULA 1 GULF AIR BAHRAIN GRAND PRIX 2021 (Grand Prix Bahrajnu)• 16 - 18 kwietnia: FORMULA 1 PIRELLI GRAN PREMIO DEL MADE IN ITALY E DELL'EMILIA ROMAGNA 2021 (Grand Prix Emilii-Romanii)• 30 kwietnia - 2 maja: FORMULA 1 HEINEKEN GRANDE PRÉMIO DE PORTUGAL 2021 (Grand Prix Portugalii)• 7 - 9 maja: FORMULA 1 ARAMCO GRAN PREMIO DE ESPAÑA 2021 (Grand Prix Hiszpanii)• 20 - 23 maja: FORMULA 1 GRAND PRIX DE MONACO 2021 (Grand Prix Monako)• 4 - 6 czerwca: FORMULA 1 AZERBAIJAN GRAND PRIX 2021 (Grand Prix Azerbejdżanu)• 11 - 13 czerwca: FORMULA 1 HEINEKEN GRAND PRIX DU CANADA 2021 (Grand Prix Kanady)• 25 - 27 czerwca: FORMULA 1 EMIRATES GRAND PRIX DE FRANCE 2021 (Grand Prix Francji)• 2 - 4 lipca: FORMULA 1 MYWORLD GROSSER PREIS VON ÖSTERREICH 2021 (Grand Prix Austrii)• 16 - 18 lipca: FORMULA 1 PIRELLI BRITISH GRAND PRIX 2021 (Grand Prix Wielkiej Brytanii)• 30 lipca - 1 sierpnia: FORMULA 1 MAGYAR NAGYDÍJ 2021 (Grand Prix Węgier)• 27 - 29 sierpnia: FORMULA 1 ROLEX BELGIAN GRAND PRIX 2021 (Grand Prix Belgii)• 3 - 5 września: FORMULA 1 HEINEKEN DUTCH GRAND PRIX 2021 (Grand Prix Holandii)• 10 - 12 września: FORMULA 1 HEINEKEN GRAN PREMIO D'ITALIA 2021 (Grand Prix Włoch)• 24 - 26 września: FORMULA 1 VTB RUSSIAN GRAND PRIX 2021 (Grand Prix Rosji)• 1 - 3 października: FORMULA 1 SINGAPORE AIRLINES SINGAPORE GRAND PRIX 2021 (Grand Prix Singapuru)• 8 - 10 października: FORMULA 1 JAPANESE GRAND PRIX 2021 (Grand Prix Japonii)• 22 - 24 października: FORMULA 1 ARAMCO UNITED STATES GRAND PRIX 2021 (Grand Prix Stanów Zjednoczonych)• 29 - 31 października: FORMULA 1 GRAN PREMIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 2021 (Grand Prix Meksyku)• 5 - 7 listopada: FORMULA 1 HEINEKEN GRANDE PRÊMIO DE SÃO PAULO 2021 (Grand Prix São Paulo 2021)• 19 - 21 listopada: FORMULA 1 ROLEX AUSTRALIAN GRAND PRIX 2021 (Grand Prix Australii)• 3 - 5 grudnia: FORMULA 1 SAUDI ARABIAN GRAND PRIX 2021 (Grand Pri Arabii Saudyjskiej)• 10 - 12 grudnia: FORMULA 1 ETIHAD AIRWAYS ABU DHABI GRAND PRIX 2021 (Grand Prix Abu Zabi)FORMULA 1 GULF AIR BAHRAIN GRAND PRIX 2021 (Grand Prix Bahrajnu)Czwartek (25 marca):• godz. 21.00:- magazyn (Eleven Sports1)studio: Maciej Jermakow, Mikołaj Sokół, Filip KapicaPiątek (26 marca):• godz. 12.25:(Eleven Sports 1, studio od 11:30)komentarz: Michał Gąsiorowski, Mikołaj Sokółstudio: Maciej Jermakow, Mikołaj Sokół, Michał Gąsiorowski• godz. 15.55(Eleven Sports 1, studio od 15:30)komentarz: Michał Gąsiorowski, Filip Kapicastudio: Maciej Jaermakow, Filip Kapica, Mikołaj SokółSobota (27 marca):• godz. 12.55:(Eleven Sports 1, studio od 12:30)komentarz: Michał Gąsiorowski, Mikołaj Sokółstudio: Maciej Jermakow, Robert Smoczyński, Filip Kapica• godz. 15.55:(Eleven Sports 1, studio od 15:00)komentarz: Michał Gąsiorowski, Filip Kapicastudio: Maciej Jermakow, Mikołaj Sokół, Robert SmoczyńskiNiedziela (28 marca):• godz. 16.55:(Eleven Sports 1, studio od 15:00)komentarz: Michał Gąsiorowski, Mikołaj Sokółstudio parada kierowców: Maciej Jermakow, Mikołaj Sokół, Filip Kapicastudio przed i po wyścigu: Maciej Jermakow, Robert Smoczyński, Filip KapicaPoniedziałek (29 marca):• godz. 21.00:- magazyn (Eleven Sports 1)studio: Maciej Jermakow, Michał Gąsiorowski, Robert SmoczyńskiPrzez cały weekend wysłannikami w Bahrajnie będą: Aldona Marciniak i Patryk Mirosławski.