Dwie nowości na wiosnę w Polsat Play: "Hardcorowa miłość", "Celebra. Mam to coś"

Łukasz Szewczyk

• Wiosną 2021 roku kanał Polsat Play wprowadza do swojej ramówki dwa nowe programy

• Nie zabraknie także kontynuacji popularnych pozycji.

Bohaterkami pierwszej nowości Polsat Play, serialu dokumentalnego(emisja w środy o godz. 22.30, od 7 kwietnia), są kobiety, które zakochały się w mężczyznach z kryminalną przeszłością. Chociaż same są pozytywne, sympatyczne i nie robiące niczego złego, nie potrafią i nie chcą żyć bez swoich ukochanych. Jak to wygląda i dlaczego takich dokonują wyborów? W serialu poznamy m.in. Kasię, która przyjeżdża do Warszawy odszukać swojego byłego partnera, który powinien właśnie wyjść z więzienia, Violę, która po dramatycznym zakończeniu poprzedniego związku szuka kolejnego partnera oraz Sandrę, osiemnastolatkę, której narzeczony został właśnie po raz kolejny aresztowany.Drugą wiosenną nowością jest(sobota godz. 21.30, od 10 kwietnia). Bohaterami tego serialu dokumentalnego są osoby, które chcą zaistnieć. Mówią o sobie: "Mam to coś". Chcą pokazać światu swoją indywidualność, talent, pasję. W programie poznamy m.in. tancerkę burleski, która od dziecka, konsekwentnie i z uporem chciała znaleźć się na scenie. Młodą kobietę, która w dzieciństwie była prześladowana przez rówieśników, a teraz próbuje urzeczywistnić swoje marzenie o amerykańskim śnie. Trenera personalnego korporacyjnej Warszawy dążącego do sukcesu pomimo swojego wiejskiego pochodzenia. Wszystkich łączy upór w dążeniu do realizacji swojego najważniejszego marzenia. Nie załamują się przy tym bo z każdym kolejnym doświadczenie odkrywają siebie.Wiosenna ramówka Polsat Play to także kontynuacja popularnych programów: "Chłopaki do wzięcia" (niedziela, godz. 21.00, po dwa odcinki), "Polacy za granicą" (sobota, godz. 22.00), "Poszukiwacze historii" (wtorek, godz. 22.00), "Drwale" (niedziela, godz. 22.00), "Łowca pedofilów" (niedziela, godz. 22.30), "Kloszard story" (piątek, godz. 22.30), "Górale" (czwartek, godz. 22.00), "Budowlańcy" (wtorek, godz. 22.30), "Rolnicy" (czwartek, godz. 22.30), "Nie mów do mnie śmieciarzu" (środa, godz. 21.30), "Kołowrotek" (niedziela, godz. 9.00), "Polski lombard Walusia" (poniedziałek, godz. 22.30).