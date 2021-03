Serial o politycznym skandalu, który zmienił Wielką Brytanię. "Proces Christine Keeler" w Epic Drama

Łukasz Szewczyk

• "Proces Christine Keeler" to serial opowiadający o wydarzeniach z lat 60., znanych jako "afera Profumo".

• Koncentrując się na jednym z najgłośniejszych skandali współczesnych czasów ukazuje ówczesną politykę przez pryzmat afery seksualnej.

• Polska premiera na antenie Epic Drama

Akcja dzieje się w fascynujących czasach przemian politycznych i rewolucji obyczajowej. W 1962 roku rozpoczyna się kryzys kubański, kolejny konflikt polityczny w okresie zimnej wojny. W tym samym czasie brytyjski rząd próbuje uporać się z licznymi skandalami na tle seksualnym i szpiegowskim. Ówczesny premier Wielkiej Brytanii, Harold Macmillan, walczy o przywrócenie porządku, ale plotki nasilają się. Zwłaszcza jedna nabiera szczególnego rozgłosu - mówi się, że latem 1961 roku żonaty minister wojny, John Profumo, miał tę samą kochankę, co rosyjski szpieg. To upokorzenie, na które kraj nie może sobie pozwolić.Młoda modelka Christine Keeler kończy swój romans z Johnem Profumo, potencjalnym kandydatem na nowego premiera. Kiedy skandaliczny trójkąt miłosny między Christine i dwoma innymi mężczyznami kończy się dramatyczną strzelaniną, modelka nagle znajduje się w centrum uwagi. Zachęcona wizją dużego zarobku, Christine opowiada jednej z gazet o romansie z Johnem Profumo i rosyjskim szpiegiem. Do swojej opowieści załącza sekretny list miłosny, który otrzymała od Profumo. To rozpoczyna ciąg zdarzeń, który wywołuje ogólnonarodowe oburzenie, a całą sprawę próbuje się zatuszować. Kozłem ofiarnym afery staje się Stephen Ward, powiernik Christine, który zapoznał ją z ministrem.W tytułowej roli Christine Keeler wystąpiła Sophie Cookson, natomiast w rolę Stephena Warda wcielił się w James Norton. Ponadto na ekranie pojawią się Ellie Bamber jako Mandy Rice-Davies; Ben Miles jako skompromitowany minister John Profumo oraz Emilia Fox jako jego żona, Valerie.Scenariusz przygotowała nagrodzona statuetką BAFTA powieściopisarka i scenarzystka Amanda Coe, a za reżyserię odpowiedzialna jest Andrea Harkin.Premierowy odcinek serialu "Proces Christine Keeler" zostanie wyemitowany w środę 14 kwietnia o godzinie 21:30 na Epic Drama. Kolejne odcinki w każdą środę o tej samej porze.