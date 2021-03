Druga Liga Żużlowa ponownie na wyłączność w Motowizji

Łukasz Szewczyk

• Rozgrywki 2. Ligi Żużlowej będzie można śledzić na antenie Motowizji na wyłączność już drugi rok z rzędu

• Pierwszy mecz planowany jest na sobotę 17 kwietnia 2021 roku

Sezon 2020 był wyjątkowy dla kibiców żużla w Polsce. Po raz pierwszy w historii wszystkie mecze 2. Ligi Żużlowej były transmitowane przez ogólnopolską telewizję. To właśnie ekskluzywnie w Motowizji kibice mogli obejrzeć na żywo wszystkie ubiegłoroczne spotkania.- mówi Krzysztof Mikulski, prezes Motowizji.2. Liga Żużlowa będzie w tym roku mocno międzynarodowa. Wystartują cztery polskie drużyny - OK Bedmet Kolejarz Opole, SpecHouse PSŻ Poznań, 7R Stolaro Stal Rzeszów i Metalika Recycling Kolejarz Rawicz. Stawkę uzupełniają dwa niemieckie kluby i jeden łotewski. Wölfe Wittstock pojedzie w polskiej lidze już po raz drugi. Debiutancki sezon rozpocznie inny niemiecki klub - Trans MF Landshut Devils. Łotwę reprezentować będzie natomiast dobrze znany polskim kibicom Lokomotiv Daugavpils.- mówi Piotr Szymański, przewodniczący GKSŻ.Motowizja pokaże na żywo po dwa mecze z każdej kolejki, rozgrywane w sobotę oraz w niedzielę. Pierwsza transmisja planowana jest na sobotę, 17 kwietnia, o godz. 11:45. O punkty w lidze powalczy Lokomotiv Daugavpils i Metalika Recycling Kolejarz Rawicz. W niedzielę, 18 kwietnia, również o godz. 11:45 rywalizować będzie OK Bedmet Kolejarz Opole oraz Trans MF Landshut Devils. To będą spotkania w ramach trzeciej kolejki, bowiem rozgrywki mają ruszyć dwa tygodnie później niż planowano, dlatego dwie pierwsze rundy ustalone w terminarzu odbędą się w terminach rezerwowych.Podsumowanie całego weekendu, podobnie jak w ubiegłym roku, ukazywać się będzie we wtorki w Magazynie Żużlowym, programie przygotowywanym przez Gabriela Waliszko. Znany polski dziennikarz, od lat związany ze speedwayem, będzie w Motowizji koordynował żużlowy projekt.- komentuje Gabriel Waliszko.Oprócz meczów 2. Ligi Żużlowej Motowizja - poprzez współpracę produkcyjną z ekipą SABMARtv - pokaże również relacje z innych zawodów żużlowych, w tym między innymi finały Srebrnego i Brązowego Kasku, Drużynowych Mistrzostw Polski Juniorów, Młodzieżowych Mistrzostw Polski Par Klubowych oraz ćwierćfinał i półfinał Indywidualnych Mistrzostw Polski. Inwestycja w taką liczbę transmisji wiąże się z wizją Motowizji, w której od lat na pierwszym miejscu jest promocja polskiego sportu motorowego oraz młodych talentów.- dodaje Krzysztof Mikulski.