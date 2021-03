Grupa Kino Polska TV: Wyższe przychody z emisji i sprzedaży reklam, wzrost zysku netto w 2020 roku

Łukasz Szewczyk

• Grupa Kino Polska TV w 2020 roku poprawiła najważniejsze wskaźniki finansowe

• Grupa odnotowała przychody na poziomie 211,8 mln zł, zysk netto Grupy w całym 2020 r. wyniósł 27,2 mln zł

Grupa Kapitałowa Kino Polska TV w 2020 r. zwiększyła wpływy zarówno z emisji, jak i z reklam i poprawiła najważniejsze wskaźniki finansowe. Większość segmentów działalności, w tym Stopklatka, poprawiła rentowność w porównaniu do poprzedniego roku. Ok. 64% przychodów Grupy stanowiły wpływy z emisji i przychody ze sprzedaży licencji, pozostałą część generowała sprzedaż reklam. Przychody na rynkach międzynarodowych zwiększyły się o prawie 5 p.p. rok do roku, głównie za sprawą wyższych wpływów z emisji kanałów filmowych marki FilmBox i kanałów tematycznych. Dzięki tak zdywersyfikowanej strukturze przychodów Grupa wykazała się odpornością na zawirowania rynkowe związane z epidemią COVID-19.- mówi Bogusław Kisielewski, prezes zarządu Kino Polska TV SA. -- dodaje Bogusław Kisielewski.W 2020 r. łączne przychody Grupy Kino Polska TV wyniosły 211,8 mln zł (+5,1% r/r). Grupa stabilnie rozwija się zarówno na rynkach międzynarodowych, gdzie dynamika wzrostu przychodów sięgnęła 4,3% r/r, jak i w kraju, gdzie odnotowano przychody wyższe o 5,5% r/r. Sprzedaż reklam przyniosła 76,7 mln zł, tj. o 11,2% więcej niż rok wcześniej, pomimo wyraźnego spowolnienia na rynku reklamowym w pierwszej połowie ubiegłego roku, wywołanego pandemią COVID-19. Wyższe przychody ze sprzedaży reklam odnotował zarówno segment kanały filmowe marki FilmBox i kanały tematyczne (+31,1% r/r), jak i kanały marki Kino Polska (+19,6% r/r), a także Stopklatka (5,8% r/r) oraz Zoom TV (+4,6% r/r).Przychody z emisji rosły w tempie 10% rocznie i wyniosły 112,9 mln zł. Złożyły się na to głównie rosnące wpływy z emisji kanałów filmowych marki FilmBox i kanałów tematycznych, przede wszystkim na rynkach międzynarodowych, tj. w Czechach, Słowacji, Rumunii i na Węgrzech.Grupa Kino Polska TV nieustannie inwestuje w dopasowaną do oczekiwań widzów ofertę programową, co przekłada się na rosnącą oglądalność kanałów. W 2020 roku udział kanałów Grupy w oglądalności widowni komercyjnej wyniósł 2,30% (SHR%, all 16-49, live) i był o blisko 17% większy niż rok wcześniej. Udział kanału Stopklatka w oglądalności w ubiegłych dwunastu miesiącach wyniósł 1,09% (SHR%, all 16-49, live) i zwiększył się o 13,5% rok do roku. Udział kanału Zoom TV w tym rynku wyniósł 0,57% (SHR%, all 16-49, live) i był większy o 7,5% rok do roku. Wzrosty zanotowały też kanały Kino Polska (+36% r/r), Kino Polska Muzyka (+50% r/r) oraz Kino TV (+13,3% r/r).