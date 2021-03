"Królowie Żyta". Hit internetu od kwietnia w Tele 5

Łukasz Szewczyk

• Serial, który w internecie stał się hitem, od kwietnia 2021 roku będzie emitowany na antenie Tele 5.

"Królowe żyta" to Kabaret Malina w nowej odsłonie. Twórcy nazywają ją serialem paradokumentalnym, ale nie sposób nie zauważyć, że bohaterowie - tytułowi królowie żyta - i ich zmaganie się z trudami życia na wsi, są pokazani w krzywym zwierciadle. Hitowa produkcja to zabawne dialogi, żarty sytuacyjne, wartki scenariusz.Rolnik Roman, handlarze Tadeusz i Stanisław, mechanik Adam i lokalny pręt Zbyszek znakomicie obrazują tzw. polski punkt widzenia na sprawy ważne i ważniejsze.Emisja serii "Królowie Żyta" od poniedziałku do piątku o godz. 23.00 (od 1 kwietnia) na antenie Tele 5.