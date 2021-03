Wyścig F1 o Grand Prix Bahrajnu hitem weekendu w Eleven Sports

Łukasz Szewczyk

• Najważniejszym wydarzeniem najbliższego weekendu w ELEVEN SPORTS będzie Formuła 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix 2021, które rozpocznie nowy sezon Formula 1.

• Na antenie Eleven Sports 1 widzowie będą mogli obejrzeć na żywo wyścig, kwalifikacje oraz wszystkie sesje treningowe.

W ostatni weekend marca wystartuje nowy sezon Formula 1®, najbardziej prestiżowej i najchętniej oglądanej serii wyścigowej na świecie. Na inaugurację kierowcy spotkają się na pustyni Sakhir podczas Grand Prix Bahrajnu. Zapowiada się ekscytujące widowisko, bo tamtejszy tor charakteryzują długie proste i zakręty wymagające niezwykłej precyzji, co sprzyja zaciętej walce na trasie. W kilku ostatnich latach różnica na mecie między dwoma czołowymi zawodnikami nigdy nie przekroczyła tam trzech sekund.Faworytem rywalizacji będzie broniący tytułu mistrza świata Lewis Hamilton, ale ambitne plany pokonania go mają m.in. Max Verstappen, Valtteri Bottas, Charles Leclerc, Sergio Pérez, Daniel Ricciardo i wracający do "królowej motorsportu" Fernando Alonso. W zmaganiach wezmą udział również przedstawiciele Alfa Romeo Racing ORLEN: Kimi Räikkönen i Antonio Giovinazzi. Przed dwoma tygodniami w oficjalnych testach na Bahrain International Circuit to Verstappen, a nie Hamilton, był najszybszy w stawce. Czy w pierwszym wyścigu Holender ponownie przechytrzy utytułowanego Brytyjczyka?Plan transmisji:Piątek (26 marca):• 12:25, Eleven Sports 1, FORMULA 1 GULF AIR BAHRAIN GRAND PRIX 2021:(Eleven Sports 1, studio od 11:30)komentarz: Michał Gąsiorowski, Mikołaj Sokółstudio: Maciej Jermakow, Mikołaj Sokół, Michał Gąsiorowski• 15:55, Eleven Sports 1, FORMULA 1 GULF AIR BAHRAIN GRAND PRIX 2021:(Eleven Sports 1, studio od 15:30)komentarz: Michał Gąsiorowski, Filip Kapicastudio: Maciej Jermakow, Filip Kapica, Mikołaj SokółSobota (27 marca):• 12:55 FORMULA 1 GULF AIR BAHRAIN GRAND PRIX 2021:(Eleven Sports 1, studio od 12:30)komentarz: Michał Gąsiorowski, Mikołaj Sokółstudio: Maciej Jermakow, Robert Smoczyński, Filip Kapica• 15:55 FORMULA 1 GULF AIR BAHRAIN GRAND PRIX 2021:(Eleven Sports 1, studio od 15:00)komentarz: Michał Gąsiorowski, Filip Kapicastudio: Maciej Jermakow, Mikołaj Sokół, Robert SmoczyńskiNiedziela (28 marca):• 16:55(Eleven Sports 1, studio od 15:00)komentarz: Michał Gąsiorowski, Mikołaj Sokółstudio parada kierowców: Maciej Jermakow, Mikołaj Sokół, Filip Kapicastudio przed i po wyścigu: Maciej Jermakow, Robert Smoczyński, Filip KapicaPoniedziałek (29 marca):• 21:00- magazyn (Eleven Sports 1)studio: Maciej Jermakow, Michał Gąsiorowski, Robert Smoczyński