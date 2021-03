Premiera polskiego serialu "Klangor" w Canal+ (wideo)

Łukasz Szewczyk

• Canal+ rozpoczyna emisję polskiego serialu oryginalnego "Klangor"

• W obsadzie m.in. Arkadiusz Jakubik, po raz pierwszy w głównej roli w serialu, Maja Ostaszewska, Wojciech Mecwaldowski, Aleksandra Popławska, Maciej Musiał

Maja Ostaszewska i Arkadiusz Jakubik w nowym serialu Canal+ "Klangor" / Fot. Canal+

"Klangor" Nowy serial kryminalny w Canal+

W niewyjaśnionych okolicznościach ginie nastolatka (Matylda Giegżno), córka psychologa więziennego (Arkadiusz Jakubik). Ojciec desperacko rozpoczyna poszukiwania na własną rękę. Dramatyczna sytuacja, w której znajduje się rodzina, pogłębia kryzys wzajemnych relacji, niezrozumienia, emocjonalnego dystansu i braku więzi. Tymczasem, wokół sprawy narasta zmowa milczenia...Liczący osiem odcinków nowy serial Canal+ "Klangor" to dramat rodzinny z historią kryminalną w tle. Maja Ostaszewska i Arkadiusz Jakubik wcielają się w role Magdy i Rafała Wejmanów, małżeńskiej pary, której życie wypada z zakrętu po tym, jak jedna z ich córek znika bez śladu. Rafał wierząc, że tylko on może odnaleźć córkę, rozpoczyna desperackie poszukiwania na własną rękę. Wczoraj był psychologiem więziennym w randze porucznika, najbardziej opanowanym człowiekiem na świecie. Dzisiaj, żeby zrozumieć, co naprawdę wydarzyło się w noc zaginięcia córki, będzie musiał zaprzeczyć wszystkim wartościom, które jeszcze kilka dni wcześniej definiowały go jako męża, ojca, człowieka.- mówi Łukasz Kośmicki, reżyser.W obsadzie zobaczymy nazwiska znanych aktorów, jak Arkadiusz Jakubik, po raz pierwszy w głównej, serialowej roli, Maja Ostaszewska, Wojciech Mecwaldowski, Aleksandra Popławska, Magdalena Czerwińska. Obok nich młode pokolenie talentów: Maciej Musiał, Piotr Witkowski, Katarzyna Gałązka, Matylda Giegżno czy Magdalena Koleśnik.- dodaje Łukasz KośmickiOryginalny scenariusz serialu "Klangor" autorstwa Kacpra Wysockiego, oparty na pomyśle Tomasza Kamińskiego powstał w ramach Canal+ Series Lab. - programu skierowanego do scenarzystów, reżyserów i producentów kreatywnych, zawodowo tworzących i rozwijających seriale telewizyjne.Reżyserię całej serii powierzono Łukaszowi Kośmickiemu. Za zdjęcia do serialu odpowiada Witold Płóciennik, za scenografię Agata Stróżyńska, charakteryzację Iza Andrys i Dariusz Felich, kostiumy Małgorzata Fudala, montaż Wojciech Mrówczyński i Piotr Kmiecik, dźwięk Mirosław Makowski, Wojciech Cwyk, Michał Kostarkiewicz, autorem muzyki jest Mikołaj Trzaska.Za produkcję odpowiada Opus TV - Łukasz Dzięcioł i Piotr Dzięcioł, którzy produkują dla CANAL+ również drugą część serialu "KRUK". Spółka-matka firmy - Opus Film ma na swoim koncie m.in. oscarową "Idę" i "Zimną wojnę", koprodukcje Canal+.. Serial dostępny jest także w internetowym serwisie Canal+ Online.