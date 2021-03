Gale Babilon MMA 20, FEN 33, UFC i eliminacje do Mundialu - weekend w Polsacie Sport

Łukasz Szewczyk

• Sportowy weekend na antenach Polsatu

• Przed kibicami m.in. meczów eliminacji piłkarskich mistrzostw świata, kolejne spotkania fazy play-off siatkarzy i siatkarek, tenisowy turniej ATP Masters w Miami oraz początek sezonu w motorsporcie.

• Mocnym akcentem tego weekendu będą też gale mieszanych sztuk walki.

W piątek 26 marca swoją dwudziestą galę mieszanych sztuk walki zorganizuje Tomasz Babiloński. Znany promotor pięściarski rozszerzył swoją działalność o mma w 2017 roku i organizuje średnio pięć gal rocznie. W tym czasie Babilon MMA wypromowało między innymi Szymona Kołeckiego, który z mistrza olimpijskiego w podnoszeniu ciężarów przeobraził się w rasowego zawodnika mieszanych sztuk walki. Na gali Babilon MMA 20 wystąpi jego młodszy brat - Sylwester, a w piątkowy wieczór kibice obejrzą łącznie osiem pojedynków. W walce wieczoru niepokonany Łukasz Sudolski o pas mistrza wagi półciężkiej powalczy z byłym zawodnikiem amerykańskiej organizacji UFC Joachimem Christensenem. Transmisja galirozpocznie się o godzinie 19:30 w Polsacie Sport Fight, a od godziny 20:00 dostępna będzie także w Polsacie Sport i Super Polsacie.To jednak nie koniec emocji związanych ze sportami walki. W sobotę 27 marca galę numer 33 zorganizuje federacja Fight Exclusive Night. Na FEN 33 odbędzie się aż 9 walk, a w najważniejszym starciu wieczoru widowiskowy Kacper Formela sprawdzi Damiana Frankiewicza. Fanom swoje umiejętności zaprezentują też między innymi mistrz FEN w formule K-1 Dominik Zadora oraz piękna i niebezpieczna Izabela Badurek. Transmisja galirozpocznie się o godzinie 19:00 w Polsacie Sport Fight, od godziny 20:00 dostępna będzie także w Super Polsacie, a od 23:00 również w Polsacie Sport.W nocy z soboty na niedzielę fanów MMA w międzynarodowym wydaniu czeka prawdziwe święto w postaci gali. Hitem wydarzenia organizowanego przez największego promotora mieszanych sztuk walki na świecie będzie pojedynek o mistrzostwo wagi ciężkiej pomiędzy Stipe Miociciem oraz Francisem Ngannou. Cały świat mieszanych sztuk walki zastanawia się czy francusko-koreański olbrzym zdoła zrewanżować się Amerykaninowi chorwackiego pochodzenia za porażkę z 2018 roku. Ponadto na UFC 260 odbędzie się jeszcze pięć innych pojedynków w tym jeden kobiecy. Transmisję gali odbywającej się w Las Vegas przeprowadzi Polsat Sport. Początek o godzinie 4:00 w nocy z soboty na niedzielę.Także w USA, ale na wschodnim wybrzeżu, rywalizują najlepsi tenisiści świata. Turniej w Miami zaliczany jest do prestiżowego cyklu, który rangą ustępuje tylko wielkiemu szlemowi. Transmisje z Florydy dostępne będą przez cały weekend w Polsacie Sport Extra od godziny 16:00, aż do późnej nocy.W sobotę i niedzielę rozegrana zostanie druga kolejka eliminacji piłkarskich mistrzostw świata. Kanały Polsat Sport, Polsat Sport News, Polsat Sport Premium 1 i 2 oraz cztery serwisy telewizyjne premium PPV przeprowadzą kilkanaście transmisji meczowych oraz programów studyjnych, w tym magazyn skrótów.W krajowych ligach siatkarskich trwa faza play-off. Kanały sportowe telewizji Polsat od piątku do niedzieli pokażą łącznie aż siedem meczówsiatkarzy isiatkarek, w tym spotkanie z udziałem ZAKSY Kędzierzyn-Koźle czyli świeżo upieczonego finalisty Ligi Mistrzów CEV.U progu play-offów są koszykarze rywalizujący w Energa. W niedzielę 28 marca o godzinie 14:50 Polsat Sport Extra przeprowadzi transmisję z ostatniego meczu sezonu zasadniczego. Starcie Legia Warszawa - King Szczecin ma olbrzymie znaczenie w kontekście ćwierćfinałów, bowiem wpłynie na układ aż trzech par tej fazy rozgrywek.W ostatni weekend marca kanały sportowe Telewizji Polsat mają też propozycję dla fanów sportów motorowych. W sobotę 27.03 Polsat Sport News pokaże dwa wyścigi inaugurujące tegoroczny sezon. Transmisje z Bahrajnu rozpoczną się o godzinach 11:20 i 17:35, a na stanowiskach komentatorskich pracować będą przy nich Andrzej Borowczyk i Krystian Sobierajski. W Katarze rozpoczyna się też sezon Motocyklowych Mistrzostw Świata. Wielogodzinne relacje na żywo z toru Sakhir dostępne są od piątku do niedzieli na stronie Polsatsport.pl.Plan transmisji:Piątek (26 marca):• 17.00 Sporty walki: FEN 33 - ważenie (Polsat Sport News)• 17.30 Siatkówka mężczyzn: PlusLiga - mecz o 9. miejsce fazy play-off:(Polsat Sport)• 18.00 Tenis: Turniej ATP w Miami - mecz 2. rundy gry pojedynczej (Polsat Sport Extra)• 18.00 Łyżwiarstwo figurowe: Mistrzostwa świata - Sztokholm 2021 - program dowolny solistek (Polsat Sport News)• 20.00 Sporty walki:(Polsat Sport)• 20.20 Piłka nożna: FORTUNA 1. liga - mecz:(Polsat Sport News)Sobota (27 maca):• 11.00 Łyżwiarstwo figurowe: Mistrzostwa świata - Sztokholm 2021 - program dowolny solistów (Polsat Sport Extra)• 11.20 Formuła 2: Grand Prix Bahrajnu - 1. wyścig (Polsat Sport News)• 12.30 Piłka nożna: FORTUNA 1. liga - mecz:(Polsat Sport)• 14.45 Siatkówka mężczyzn: PlusLiga - mecz ćwierćfinałowy fazy play-off:(Polsat Sport)• 14.50 Piłka nożna: Eliminacje mistrzostw świata - mecz:(Polsat Sport Premium 1)• 16.00 Tenis: Turniej ATP w Miami - mecz 2. rundy gry pojedynczej (Polsat Sport News)• 17.30 Siatkówka mężczyzn: PlusLiga - mecz ćwierćfinałowy fazy play-off:(Polsat Sport)• 17.35 Formuła 2: Grand Prix Bahrajnu - 2. wyścig (Polsat Sport News)• 17.50 Piłka nożna: Eliminacje mistrzostw świata - mecz:(Polsat Sport Premium 2)• 17.50 Piłka nożna: Eliminacje mistrzostw świata - mecz:(Polsat Sport Premium 3)• 17.50 Piłka nożna: Eliminacje mistrzostw świata - mecz:(Polsat Sport Premium 4)• 18.30 Łyżwiarstwo figurowe: Mistrzostwa świata - Sztokholm 2021 - program dowolny par tanecznych (Polsat Sport News)• 19.00 Sporty walki: FEN 33 Lotos Fight Night - walka:(Polsat Sport Fight)• 20.30 Siatkówka mężczyzn: PlusLiga - mecz ćwierćfinałowy fazy play-off: Asseco Resovia Rzeszów - PGE Skra Bełchatów (Polsat Sport)• 20.35 Piłka nożna: Eliminacje mistrzostw świata - mecz:(Polsat Sport News)Piłka nożna: Eliminacje mistrzostw świata - mecz:(Polsat Sport Premium 1)• 23.00 Sporty walki:(Polsat Sport)• 23.30 Piłka nożna: Eliminacje mistrzostw świata - magazyn (Polsat Sport)Niedziela (28 marca):• 11.00- magazyn (Polsat Sport)• 12.30 Piłka nożna: FORTUNA 1. liga - mecz:(Polsat Sport)• 12.45 Formuła 2: Grand Prix Bahrajnu - 3. wyścig (Polsat Sport News)• 14.45 Siatkówka mężczyzn: PlusLiga - mecz ćwierćfinałowy fazy play-off:(Polsat Sport)• 14.50 Koszykówka mężczyzn:(Polsat Sport News)• 14.50 Piłka nożna: Eliminacje mistrzostw świata - mecz:(Polsat Sport Premium 1)• 16.00 Łyżwiarstwo figurowe: Mistrzostwa świata - Sztokholm 2021 - pokazy mistrzów (Polsat Sport Extra)• 17.00 Tenis: Turniej ATP w Miami - mecz 3. rundy gry pojedynczej (Polsat Sport Extra)• 17.30 Siatkówka kobiet: TAURON Liga - mecz półfinałowy fazy play-off:(Polsat Sport News)• 17.50 Piłka nożna: Eliminacje mistrzostw świata - mecz:(Polsat Sport Premium 2)• 17.50 Piłka nożna: Eliminacje mistrzostw świata - mecz:(Polsat Sport Premium 3)• 20.30 Siatkówka mężczyzn: PlusLiga - mecz:(Polsat Sport News)• 20.35 Piłka nożna: Eliminacje mistrzostw świata - mecz:(Polsat Sport)• 20.35 Piłka nożna: Eliminacje mistrzostw świata - mecz:(Polsat Sport Premium 1)• 20.35 Piłka nożna: Eliminacje mistrzostw świata - mecz:(Polsat Sport Premium 2)• 20.35 Piłka nożna: Eliminacje mistrzostw świata - mecz:(Polsat Sport Premium 4)• 23.30 Piłka nożna: Eliminacje mistrzostw świata - magazyn (Polsat Sport)