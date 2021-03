"Droga powrotna", "W imię dziecka", "Life", "Syn" - filmowy weekend premium TV

Łukasz Szewczyk

W piątekrozpoczyna emisję nowego serialu własnej produkcji(26 marca). Nowa produkcja to dramat rodzinny z historią kryminalną w tle. W niewyjaśnionych okolicznościach ginie nastolatka (Matylda Giegżno), córka psychologa więziennego (Arkadiusz Jakubik). Ojciec desperacko rozpoczyna poszukiwania na własną rękę. Dramatyczna sytuacja, w której znajduje się rodzina, pogłębia kryzys wzajemnych relacji, niezrozumienia, emocjonalnego dystansu i braku więzi. Tymczasem, wokół sprawy narasta zmowa milczenia...Sobotnią premierą będzie melodramat(27 marca). Emma Thompson oraz Stanley Tucci w filmie moralnego niepokoju. Wzruszająca opowieść o pani sędzi, która musi wyważyć na szalach Temidy to, co najważniejsze. Doświadczona sędzia ma na wokandzie sprawę, która zdaje się nierozstrzygalna niczym dylemat z wielkiej tragedii. Czy nakazać transfuzję krwi chorego na białaczkę nastoletniego świadka Jehowy, czy też uszanować jego religijne przekonania i pozwolić mu umrzeć?W niedzielę premiera(28 marca). Rok 1955. James Dean (Dane DeHaan) stoi u progu wielkiej kariery. Niebawem na ekrany ma wejść "Na wschód od Edenu". Charyzmę przyszłego gwiazdora dostrzega ambitny fotograf Dennis Stock (Robert Pattison), od niedawna pracujący dla magazynu "Life". Chce zaaranżować sesję zdjęciową i zainteresować redakcję materiałem. Dean nie ułatwia mu pracy, nie dba o sławę i związane z nią obowiązki. Zaprzyjaźnia się jednak ze Stockiem. Fotograf towarzyszy zbuntowanemu aktorowi w drodze na szczyt.Sobotnią premierąbędzie film(27 marca). Niegdyś wydawało się, że Jack Cunningham (Ben Affleck) jest skazany na sukces. W liceum był gwiazdą koszykówki. Otrzymał nawet pełne stypendium uniwersyteckie. Pewnego dnia jednak, z nieznanych dla nikogo powodów, postanowił zrezygnować z gry. Teraz Jack tkwi w bezsensownej pracy, a smutki topi w alkoholu. Przez uzależnienie rozleciało się jego małżeństwo i stracił szansę na lepsze życie. Kiedy zostaje poproszony o poprowadzenie podupadającej drużyny koszykówki w swojej dawnej szkole, niespodziewanie - nawet dla samego siebie - podejmuje się tego wyzwania. Dramat opowiadający o stracie, upadku i walce o każdy kolejny dzień.Z kolei premierowy weekend na antenachrozpocznie dramat(27 marca, Cinemax 2). Wiosna 1995 roku. Władze zamykają Needle Park w sercu Zurychu - miejsce, które przez wiele lat było mekką narkomanów. Mogli tam swobodnie brać i handlować narkotykami. 11-letnia Mia (Luna Mwezi) i jej uzależniona od heroiny matka Sandrine (Sarah Spale) zostają przeniesione do idyllicznego małego miasteczka. Jednak nowy dom nie jest rajem. Silnie uzależniona matka nie jest w stanie opiekować się córką. Mia szuka schronienia w świecie wyobraźni i wsparcia w wyimaginowanym przyjacielu. Nastolatka znajduje także zastępczą rodzinę w postaci gangu dzieciaków, które pochodzą z podobnie trudnych środowisk. Mia stopniowo zbiera siły, by zbuntować się przeciwko matce.W niedzielę(28 marca, Cinemax). Josephine Chesterfield (Anne Hathaway) jest uwodzicielską Brytyjką, która ma wielki dom w Beaumont-sur-Mer. Jej największym talentem jest oszukiwanie łatwowiernych bogatych mężczyzn pochodzących ze wszystkich zakątków świata. Jest wyrachowana i przebiegła. Natomiast Penny Rust (Rebel Wilson) to niezwykle swobodna i kochająca zabawę Australijka. Pomimo różnych metod działania, obydwie są mistrzyniami w naciąganiu. Ich drogi krzyżują się, kiedy zaczynają polować na tego samego mężczyznę - naiwnego i piekielnie bogatego geniusza nowych technologii (Alex Sharp).Drugą premierą będzie obraz(28 marca, Cinemax 2). Rok 2011, kilka miesięcy po wybuchu rewolucji tunezyjskiej. Farésa i Meriem są pochodzącym z wyższej klasy średniej małżeństwem wychowującym małego syna Aziza. Podczas wycieczki na wieś rodzina nieszczęśliwie trafia w sam środek wojskowej wymiany ognia, a chłopiec zostaje ranny. Po dotarciu do szpitala staje się jasne, że aby przeżyć, będzie on potrzebował przeszczepu wątroby. Ponieważ lista oczekujących jest zbyt długa, jedyną alternatywą staje się nielegalna transplantacja. Tragedia odkrywa głęboko skrywane rodzinne tajemnice i zagraża przyszłości małżeństwa Faresa i Meriem.Dramat pokazujący skomplikowaną rzeczywistość po wybuchu tunezyjskiej rewolucji.