Rockowa Wielkanoc z Rock Radiem

Łukasz Szewczyk

• Rock Radio zaprasza słuchaczy do wspólnego spędzenia tegorocznej Wielkanocy.

• W świątecznej ramówce "Poświęceni w Rock Radiu" i "Baby z jajami w Rock Radiu", w której Mariusz Stelmaszczyk rozmawiać będzie w ringu m.in. z Iwoną Guzowską i Agnieszką Rylik.

W sobotę wielkanocną, 3 kwietnia br. Tomasz Obertyn zaprosi wszystkich na audycję "Poświęceni w Rock Radiu". O tym, na jakie poświęcenie są gotowi fani rocka dla swoich idoli, będzie można posłuchać od godziny 10:00 do 15:00. Natomiast w godz. 15:00 - 20:00 na antenie stacji pojawi się program "Między wierszami, czyli na cenzurowanym". Czy zespól Perfekt faktycznie śpiewał ''Chciałbym być sobą"? O co chodziło grupie Dezerter w piosence ''Spytaj milicjanta?'' O cenzurze w klasyce rocka opowie Mariusz Stelmaszczyk.W wielkanocną niedzielę w godz. 10:00 - 15:00 Tomasz Miara zaprosi słuchaczy na audycję o przypadkach plagiatów w muzyce rockowej: "Siódme: Nie kradnij". Niewinne zapożyczenie czy ordynarna podróbka? - Gdzie przebiega granica inspiracji, gdy w muzyce było już wszystko? W niedzielne popołudnie (15:00 - 20:00) przyjdzie czas na "Baby z jajami w Rock Radiu", czyli Wielkanoc w ringu z walczącymi kobietami. Mariusz Stelmaszczyk rozmawiać będzie w programie m.in. z Iwoną Guzowską i Agnieszką Rylik.Na Lany Poniedziałek, jak nakazuje tradycja, redakcja Rock Radia przygotowuje "Porządne lanie". W audycji nadawanej od 10:00 do 15:00 pojawią się goście, m.in. Janusz Panasewicz, Jakub Gierszał i Andrzej Krzywy, którzy wspominać będą pamiętne poniedziałki. Zaś po 15:00 Michał Żołądkowski zaprosi wszystkich na audycję "Prorocy rocka" - opowie w niej o wielkich reformatorach, którzy słowa zamienili w czyny! Fakty, ciekawostki, mity i pasjonujące opowieści, bez lania wody, będzie można słuchać aż do 20:00 tylko w Rock Radiu.