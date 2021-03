Rekordowy sezon skoków narciarskich na antenach Eurosportu

Łukasz Szewczyk

• Zakończył się rekordowy dla Eurosportu sezon skoków narciarskich 2020/2021.

• Skoki narciarskie w Eurosporcie 1 wielokrotnie śledziło ponad milion widzów

Od początku sezonu skoki narciarskie w Eurosporcie cieszyły się dużą popularnością. Stacja zanotowała najlepszy początek sezonu, rekordowy Turniej Czterech Skoczni oraz najwyższą oglądalność podczas rywalizacji w skokach na mistrzostwach świata w narciarstwie klasycznym.. To najlepszy wynik w historii transmisji skoków narciarskich w Eurosporcie i. Wielokrotnie oglądalność przekraczała 1 mln widzów, co regularnie dawało Eurosportowi pozycję lidera wśród płatnych kanałów telewizyjnych w Polsce. Dwukrotnie - podczas transmitowanych na wyłączność kwalifikacji trakcie Turnieju Czterech Skoczni - Eurosport był najpopularniejszą stacją w Polsce wyprzedzając wszystkie ogólnodostępne anteny.Najwyższą oglądalność w minionym sezonie osiągnął konkurs w Bischofshofen zamykający Turniej Czterech Skoczni. Oglądało go na żywo średnio 1,74 mln widzów, co przełożyło się na 11-procentowy udział w rynku!Bardzo dużym zainteresowaniem widzów cieszyły się także towarzyszące transmisjom studia, które regularnie przyciągały kilkaset tysięcy miłośników skoków narciarskich. W trakcie sezonu prowadzący studia - Michał Korościel, Jakub Pieczatowski i Paweł Kuwik - rozmawiali ze znakomitymi ekspertami na czele z Jakubem Kotem i Krzysztofem Biegunem. Mając na uwadze najwyższe standardy bezpieczeństwa w dobie pandemii, Eurosport wprowadził "teleportację" gości do studia, a widzowie stacji mogli w tej roli zobaczyć między innymi wybitnego niemieckiego skoczka Martina Schmitta, znakomitego austriackiego trenera Wernera Schustera, a także komentatorski duet Marek Rudziński - Igor Błachut. Przez cały sezon wydarzenia spod skoczni relacjonował Kacper Merk, a jego stałym gościem był Dominik Formela z portalu skijumping.pl.W zakończonym sezonie Eurosport pokazywał również wiele zawodów w skokach narciarskich kobiet. Największą publikę zgromadził konkurs drużynowy w trakcie mistrzostw świata w Oberstdorfie, który oglądało średnio ponad 360 tys. osób.