TVP Kobieta i TVP Dokument w sieciach Vectra i Multimedia Polska. TVP Kobieta także w Orange

Łukasz Szewczyk

• Kanały TVP Kobieta i TVP Dokument zwiększą zasięg

W ramach porozumienia z Grupą Vectra Telewizja Polska rozszerza dystrybucję programów TVP Kobieta i TVP Dokument, wprowadzając je od 30 marca do sieci kablowych Vectra i Multimedia Polska. Programy będą dostępne w pakietach Srebrnym, Złotym i Platynowym dla abonentów Vectry oraz Minibox, Superbox i Maxbox dla abonentów Multimedia Polska. Abonenci obu sieci będą odbierać TVP Kobieta na pozycji 717, a TVP Dokument na pozycji 523.Także od 30 marca program TVP Kobieta znajdzie się w ofercie Orange. Klienci Orange znajdą TVP Kobieta w pakiecie Optymalnym na pozycji 353.- mówi Marcin Klepacki, Dyrektor Biura Dystrybucji.TVP Kobieta to nowa propozycja lifestylowa Telewizji Polskiej, która miała swoją premierę w marcu. Na antenie widzowie mogą zobaczyć wyjątkowe i różnorodne programy prowadzone przez ekspertki między innymi:. "Pięknie przyprawiONA" z dietetyczką Agnieszką Mielczarek, "Podróże Małej i Dużej" z Moniką Witkowską i jej córką Laurą, "Ulepionych z pasji" z Miłką Raulin, a także znane twarze takie jak Marta Manowska z programem "Kobiety w drodze", czy Ida Nowakowska jedna z trenerek porannego cyklu "Trenuj z TVP Kobieta".W TVP Kobieta widzowie mogą oglądać znakomity hiszpański serial "Velvet", a codzienne wieczorne pasmo filmowe pełne jest najlepszego kobiecego kina, w którym dominują komedie romantyczne. Widzowie zobaczą m.in. kultowy "Dirty Dancing", "La La Land" a także "Coco Chanel", "Zakochani w Rzymie", "Moje wielkie greckie wesele", "Facet na miarę" czy "Miłość aż po ślub".Niebawem ofertę TVP Kobieta uzupełnią kolejne programy: Agata Konarska w "Kobiety w biznesie" opowie z jakimi problemami mierzą się współczesne kobiety, dla których rozwój zawodowy przy jednoczesnej trosce o życie rodzinne jest spełnieniem marzeń, a Klaudia Carlos rozmawiać będzie z ekspertami o wszystkim, co najważniejsze dla współczesnych kobiet. W ramówce znajdzie się również program randkowy "Piękne i samotne", a także malownicze programy podróżnicze.Z kolei wiosenna propozycja TVP Dokument to zarówno nowe, premierowe produkcje, jak i kontynuacja serii, które zdobyły uznanie miłośników dokumentów. Ramówkę otwiera pierwszy dokumentalny serial zrealizowany na zlecenie TVP Dokument - Wielkie rodziny", który przybliża życie czterech polskich rodzin wielodzietnych.Kolejną pozycję stanowią emisje premierowych odcinków głośnego cyklu dokumentalnego Telewizji Polskiej "Geniusze i marzyciele". Nowe pasmo "Skandynawski kryminał", prezentuje filmy i seriale o tematyce kryminalnej wyprodukowane przez Szwedów, Norwegów i Duńczyków.W ofercie nie zabraknie filmów zagranicznych oraz perełek z regionalnych archiwów TVP poddanych rekonstrukcji cyfrowej, a także pasm przygotowanych specjalnie dla miłośników polskich dokumentów "Klasyka Polskiego Dokumentu" z filmami m.in. Marcela Łozińskiego, Lidii Dudy czy Krzysztofa Kieślowskiego oraz "Klasyczne Telenowele Dokumentalne" wyprodukowane przez Telewizję Polską m.in. "Ballada o lekkim zabarwieniu erotycznym" , "Serce z węgla" Ireny i Jerzego Morawskich czy "Kawaleria powietrzna" Jacka Bławuta.