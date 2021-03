Jesienią 10 edycja "Top Model" w TVN. Startują castingi online

Łukasz Szewczyk

• Jesienią 2021 roku na antenę TVN powróci modowe show "Top Model".

• Właśnie wystartowały castingi do dziesiątej, jubileuszowej edycji programu. Kto tym razem otrzyma szansę na spełnienie marzeń?

Determinacja, odwaga, charyzma, kreatywność, gotowość do ciężkiej pracy, niebanalna osobowość - tego w kandydatach poszukują Joanna Krupa, Kasia Sokołowska, Marcin Tyszka i Dawid Woliński. Uczestnictwo w programie "Top Model" to nie tylko wielka przygoda, to przede wszystkim możliwość sprawdzenia się w ekstremalnych warunkach i wzięcie udziału w rywalizacji, która dla wybranych może oznaczać początek wymarzonej kariery . Michał Piróg jak zwykle pomoże uczestnikom w ich zmaganiach.Podobnie jak w zeszłym roku castingi będą odbywać się online. Chętni do udziału w programie mogą wysłać swoje zgłoszenie za pośrednictwem oficjalnej strony internetowej "Top Model" Powraca również "srebrny bilet". Spośród wszystkich nadesłanych zgłoszeń każdy z jurorów wybierze jedno, które najbardziej przypadnie mu do gustu, a które następnie zostanie zamieszczone na oficjalnej stronie programu. To od widzów i ich głosów będzie zależało, który z wytypowanych przez jury uczestników otrzyma "srebrny bilet" czyli miejsce w etapie bootcampu. Podobnie jak w poprzednim sezonie jurorzy będą mieć możliwość, by wręczyć wybranej osobie "złoty bilet" i zapewnić jej miejsce w domu modelek.