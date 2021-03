9 nowych kanałów TV w sieci Vectra. Wśród nich TVP Dokument, DIZI, Biznes24 oraz Filmax 4K

Łukasz Szewczyk

• Z początkiem kwietnia sieć Vectra powiększy swoją ofertę programową

• Wśród nowości kanały tematyczne TVP, emitująca tureckie produkcje stacja DIZI oraz kanał Filmax 4K oferujący filmy, seriale i programy rozrywkowe

w jakościach HD i 4K.

Od 30 marca 2021 roku Vectra wprowadza do pakietu Srebrnego stację, czyli główny kanał informacyjny na Ukrainie oraz dwa kanały tematyczne Telewizji Polskiej: emitujący filmy dokumentalneoferujący programy lifestyle'owe, poradnikowe i rozrywkowe.Użytkownicy pakietu Złotego mogą oglądać stację, a od 1 kwietnia kanał, który będzie emitował, popularne w Polsce, tureckie seriale. Natomiast klienci korzystający z telewizyjnego pakietu Platynowego zyskują dostęp do kanałuskierowanego do dzieci i młodzieży, kanału dokumentalnegoz unikalną ofertą skierowaną do widzów żądnych wiedzy na temat otaczającego nas świata, jak również do stacji(Filmax HD oraz Filmax 4K), emitującej różnorodne filmy i seriale, w tym kino akcji, komedie i westerny.Jednocześnie, specjalnie dla graczy i fanów rywalizacji e-sportowej, w ofercie operatora pojawi się stacja, gdzie widzowie znajdą nowości ze świata gier wideo, programy rozrywkowe z udziałem popularnych youtuberów i poczują wyjątkowe e-sportowe emocje w czasie oglądania profesjonalnych meczów.Wszystkie nowe programy dostępne są w jakości HD, a Filmax 4K dodatkowo w 4K - stając się już piątym kanałem w ofercie Vectra gwarantującym treści w tej wysokiej jakości.Nowe programy będą dostępne również w ramach usługi TV Smart, w której Pakiet Max zostanie poszerzony o stacje: Biznes24 HD, Top Kids Jr HD oraz Filmax 4K.W większości kanałów (z wyjątkiem TVP Dokument i TVP Kobieta) można będzie korzystać z funkcji Catch-up TV - pozwalającej na powrót (do 7 dni wstecz) do wybranych programów oraz Restart TV - umożliwiającej oglądanie od początku programu, który już się rozpoczął. Obie funkcje są znacznikiem nowoczesnej telewizji, którą oferuje Vectra - gdzie to widz decyduje kiedy ogląda ulubione programy.Należąca do grupy Vectra Multimedia Polska również kontynuuje wzmocnienie oferty dodając6 nowych kanałów: DIZI, TVP Dokument, TVP Kobieta i Ukraina 24 w ramach pakietu Minibox oraz dodatkowo TOP KIDS JR HD i DocuBox HD dla wybierających opcję Superbox.