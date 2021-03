Łukasz Szewczyk

Odkodowane kanały TV i programy VOD na wiosnę od Cyfrowego Polsatu i Plusa

• Abonenci Cyfrowego Polsatu zyskają w ramach wiosennego "otwartego okna" zyskają dostęp do nawet 27 dodatkowych kanałów telewizyjnych

• Klienci sieci Plus otrzymają bez dodatkowych opłat dostęp do 25 dodatkowych kanałów w serwisie IPLA - w bezpłatnym pakiecie IPLA PLUS.

• Dodatkowo Cyfrowy Polsat GO i IPLA PLUS znalazły się także dodatkowe seriale i programy VOD.